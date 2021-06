Le auto importate illegalmente vengono distrutte: le Filippine scelgono la linea dura

Nelle Filippine capita spesso che molte vetture vengano importate in maniera illegale, dichiarando ad esempio modelli diversi da quelli reali, per pagare meno tasse. Per ovviare al problema e limitare le importazioni irregolari, il governo ha deciso di distruggere ogni tipo di veicolo non in regola, pubblicando il video dell’esecuzione.

Poche ore fa infatti, sulla pagina Facebook del Bureau of Customs, è stato diramato un post in cui si assiste inermi alla distruzione di un lotto composto da sette veicoli, tra i quali spiccano vetture sportive come la McLaren 620R, la Bentley Continental Flying Spur e la Porsche 911 C2S. Queste vetture sono state distrutte insieme ad altri 14 veicoli fermati in un altro porto, per un valore totale leggermente superiore a 1 milione di euro.

Questa linea dura nei confronti dell’importazione illegale è iniziata nel 2017, quando il presidente delle Filippine, Rodrigo Roa Duterte, ha deciso di utilizzare ogni mezzo possibile per annientare questo traffico. Nel 2018 il governo ha distrutto quasi un centinaio di veicoli per l’equivalente di 6 milioni di dollari, e spera che la pubblicazione di questi video possano in qualche modo sensibilizzare ancor più le persone a non tentare ogni possibile pratica di evasione.

Ed effettivamente per gli appassionati di auto sportive fa impressione vedere mezzi come la McLaren 620R andare distrutti nonostante il loro perfetto stato. Tra l’altro il colpo di grazia non arriva da una pressa o qualcosa del genere, ma attraverso una lunga ed estenuante tortura ad opera di una normale escavatrice, che piano piano distrugge irrimediabilmente le auto.

Un camion da cava potrebbe fare al caso del governo filippino, a giudicare dalle ottime capacità mostrate nello schiacciare quest'auto parcheggiata, oppure potrebbero fare le cose ancora più in grande, lanciando i veicoli da un elicottero, come successo a questo Toyota Hilux.