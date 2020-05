Auto impazzita taglia la strada a un bus e inchioda: ecco il video

La dashcam di un autobus ha immortalato un momento assurdo: il conducente di una Hyundai i30 si è lanciato davanti al mezzo pubblico con la sua auto e subito dopo ha deciso di inchiodare, incolpando dell'eventuale incidente l'operatore dell'autobus.

Il breve video è stato appena pubblicato su YouTube dalla polizia ungherese, e mostra tutta la scena lasciando ben poco spazio all'immaginazione. Il comportamento del proprietario della Hyundai nera è stato inspiegabilmente aggressivo, mentre l'autobus viaggiava alla giusta velocità e nell'apposita corsia. Il fatto è che la i30 ha cambiato corsia all'improvviso, e se il conducente del bus non avesse frenato subito l'incidente sarebbe stato inevitabile.

Ci troviamo tutti d'accordo quindi, in questo caso, con i principi di causa ed effetto, ma evidentemente l'automobilista non era dello stesso parere, e si è persino vistosamente arrabbiato per la situazione, incolpando l'altro conducente per non aver tenuto la distanza di sicurezza. Il notiziario locale HVG ci fa sapere che lo strano episodio è accaduto nel primo pomeriggio dello scorso 11 maggio, e la polizia è immediatamente accorsa sulla scena per investigare.

Secondo quanto riportato, il conducente della hatchback avrebbe incolpato della brusca frenata un cane in fase di attraversamento. Evidentemente l'uomo non sapeva che l'autobus disponesse di una dashcam, e la scusante si è quindi subito rivelata palesemente falsa. La polizia non è stata pertanto contenta del suo comportamento, e ha provveduto alla revoca momentanea della sua patente di guida per aver messo in pericolo la sicurezza del conducente del bus e di tutti i passeggeri.

Una situazione non troppo dissimile si è verificata alcuni mesi fa su un'autostrada appena fuori Londra, sulla quale una Tesla Model S e una Nissan GT-R hanno messo a repentaglio l'incolumità di molti utenti della strada frenando senza alcun motivo sull'asfalto bagnato.

Dal nostro canto non possiamo far altro che stigmatizzare comportamenti tanto avventati, ma nel frattempo vogliamo rimandarvi alla recentissima presentazioni di due nuove colorazioni per la Bugatti Chiron Pur Sport. Date un'occhiata, ne vale la pena.