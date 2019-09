Auto, immatricolazioni giù in Europa: ad agosto -8,6%. Crollo di FCA

I dati diffusi dall'Acea, l'Associazione Costruttori Europei di Automobili, dipinge un quadro allarmante per il mercato automobilistico del Vecchio Continente, che lo scorso mese di Agosto ha registrato una contrazione dell'8,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Complessivamente, nell'ottavo mese dell'anno sono state immatricolate 1.074.169 automobili, mentre da inizio anno il numero totale è di 10.830.899 vetture, anche in questo caso in calo del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Fiat Chrisyler Automobilies ha immatricolato ad agosto 54.000 vetture in Europa ed Efta, un dato in crollo del 26,5% rispetto ad agosto 2018. Nei primi otto mesi dell'anno, comunque, il gruppo di Torino ha registrato 671.300 vendite complessive, in calo del 12,1% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

Jeep ad Agosto ha registrato 12.400 immatricolazioni, a fronte di una quota dell'1,2%, praticamente invariata rispetto a Luglio quando il dato si era fermato a 15.900 unità. La società controllata da FCA comunque nei primi otto mesi ha registrato 120.500 vetture vendute, con una quota dell'1,1%: spicca la Renegade, stabilmente tra la top ten del segmento, in cui riporta una crescita del 2,7% ad agosto e del 12,1% su base annua. Ottimo riscontro anche per le Cherokee e Wrangler, che nei primi otto mesi riportano una crescita del 5,9 e 18,6 percento.

Anche Lancia registra un ottimo andamento, soprattutto nel mercato italiano dove le immatricolazioni si sono quasi raddoppiate a 2.500. La Ypsilon continua a confermarsi tra le vetture più vendute in Italia e nel segmento B si è piazzata al primo posto in Italia e terza in Europa.

Per il marchio Fiat invece ad agosto le immatricolazioni sono oltre 35.300, pari al 3,3% del mercato, mentre negli otto mesi le registrazioni sono oltre 467mila. La 500 è ancora una volta la preferita dagli utenti nel segmento A, sia nello scorso mese che nei primi otto dell'anno, mentre la Panda aumenta la propria quota del 16,4%.

Alfa Romeo ha immatricolato 3.400 vetture circa.