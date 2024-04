Auto a idrogeno, flop senza fine: -70% di vendite nel Q1 2024 negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, specialmente in California, le vendite di automobili a celle a combustibile a idrogeno hanno continuato a mostrare una tendenza al ribasso. Nel primo trimestre dell'anno sono state commercializzate solamente 223 nuove vetture a idrogeno, contrassegnando un decremento del 70% rispetto all'anno precedente.

Attualmente, il mercato statunitense presenta solo due modelli di automobili alimentati ad H2. Il principale è la Toyota Mirai, che il marchio sta praticamente svendendo, con 172 unità vendute nel primo trimestre (in ribasso del 74% rispetto all'anno precedente), seguita dalla Hyundai Nexo, che ha registrato 51 vendite nello stesso periodo (con una diminuzione del 22% su base annua).

La Honda, pur non offrendo più la Honda Clarity Fuel Cell, sta intraprendendo un'altra strada con l'introduzione della Honda CR-V e:FCEV 2025, un modello plug-in a idrogeno che è stato presentato a marzo. Tuttavia, è improbabile che questo nuovo modello riesca a ravvivare il settore delle automobili a idrogeno, poiché sarà disponibile in quantità limitate.

Oltre alla scarsità di offerta di vetture, il settore è ostacolato da problemi legati ai costi elevati dell'idrogeno e alla carenza di infrastrutture di rifornimento. A tal proposito, Shell ha deciso di chiudere tutti e sette i suoi impianti di rifornimento di idrogeno in California lo scorso febbraio.

Le prospettive future delle vendite di automobili a idrogeno potrebbero essere influenzate da eventuali nuove spedizioni di vetture dal Giappone o dalla Corea del Sud nei prossimi trimestri dal momento che nessuno dei modelli menzionati è prodotto negli Stati Uniti. Tuttavia, sembra che il segmento stia facendo i conti con una concorrenza sempre più agguerrita da parte delle automobili completamente elettriche che sono sempre meno costose e sempre più efficienti.

La finestra di opportunità per le vetture a celle a combustibile ad idrogeno si sta, dunque, gradualmente chiudendo, soprattutto in considerazione dei progressi tecnologici delle vetture elettriche in termini di autonomia e soluzioni di ricarica rapida. Nel frattempo, i problemi fondamentali relativi alle vetture a idrogeno, come l'efficienza complessiva, i costi elevati e la scarsità di infrastrutture di rifornimento, rimangono un problema non da poco, e questi potrebbero compromettere seriamente il futuro di questa tecnologia.

