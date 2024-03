Auto a idrogeno, crisi senza fine: H2 Mobility chiude tre stazioni in Germania

Vi abbiamo stupito proprio oggi, quando vi abbiamo parlato di una serie di brevetti depositati da Ferrari per la realizzazione di un motore a idrogeno. Tuttavia, la "scalata" di questo combustibile pare non sarà lineare. In Germania, una serie di stazioni pubbliche di carburante a idrogeno verranno chiuse a breve.

Uno di questi sarà lo stabilimento di Coblenza, l'unico punto di rifornimento di idrogeno per veicoli a celle a combustibile nell'intero stato federale della Renania-Palatinato, sarà chiuso a partire dal 1° aprile, a causa delle sfide di redditività che affliggono il settore.

A seguire, verranno chiuse le stazioni di Derching, vicino ad Augusta, e a Wuppertal, rispettivamente il 1° aprile e il 1° giugno. Ogni città coinvolta ha ricevuto un avviso direttamente dalle autorità per la mobilità. La giustificazione sarebbe la necessità di riammodernare e di riprogettare le strutture e i punti di servizio di queste stazioni.

Oltre alle sfide economiche, come evidenziato dall'evoluzione tecnologica che rende le stazioni di rifornimento più efficienti, anche le scelte strategiche dell'industria giocano un ruolo importante. L'azienda specializzata, H2 Mobility, si concentrerà sull'espansione della sua rete per veicoli commerciali e non per uso privato, gettando un velo di incertezza per tutti gli automobilisti (principalmente stiamo parlando di flotte aziendali, quindi veicoli usati da impiegati o dipendentni di determinate aziende particolarmente high tech).

Per quanto l'idrogeno sia attualmente in fase di sviluppo con proiezioni future molto redditizie, finora le auto elettriche dominano il mercato dei nuovi combustibili a emissioni zero. L'idrogeno è ancora una nicchia veramente molto ristretta. Del resto, anche Shell ha deciso di chiudere le stazioni di rifornimento di idrogeno in California e le statistiche sulle vendite dimostrano che le auto elettriche sono nettamente più popolari.

