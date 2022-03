Le auto più iconiche del cinema in mostra a LA: dalla Ecto-1 alla Batmobile di Tim Burton

Il mondo del cinema è legato da oltre 100 anni con quello automotive, è quasi impossibile contare quanti veicoli iconici sono stati creati da Hollywood (e non solo) a supporto di pellicole senza tempo. A Los Angeles apre ora una mostra che raccoglie più di 300 auto storiche viste su grande schermo.

I fortunati che potranno recarsi al Petersen Automotive Museum di Los Angeles riusciranno a vedere dal vivo più di 300 veicoli storici apparsi negli anni al cinema. La mostra in oggetto si chiama del resto Hollywood Dream Machines: Vehicles of Science Fiction and Fantasy, ovvero Le auto da sogno di Hollywood, i veicoli della fantascienza e del fantasy.



Un'esibizione che farebbe di sicuro gola a tantissimi lettori di Everyeye, che troverebbero la Ecto-1 vista in Ghostbusters nella sua versione originale del 1984, ovvero una Cadillac Miller-Meteor del 1959 customizzata ad hoc (per saperne di più: quale auto reale si nasconde dietro la Ecto-1 dei Ghostbusters?).



Presente anche la DeLorean del 1981 trasformata in macchina del tempo per Ritorno al Futuro (qui trovate la storia della mitica DeLorean DMC-12), l'unica vettura a essere apparsa in tutti e tre i film della trilogia. Le cose si fanno ancora più serie con la Batmobile originale di Batman e Batman Il Ritorno, mentre da Terminator Salvation arriva la Motor-Terminator, così com'è possibile trovare la Ford Torino del 1976 vista in Starsky e Hutch, se passate da Los Angeles dunque è una mostra che non potete perdere. Aprirà i battenti il 12 marzo 2022. (Foto: Petersen Automotive Museum)