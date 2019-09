Le auto più iconiche del cinema custodite nel museo di Volo

Alcune auto sono leggenda, lo sono per il loro carisma, per le loro prestazioni incredibili, o per il loro design da libro di storia dell'arte. Ma se c'è uno strumento che ha contribuito più di tutti gli altri a costruire il Mito di certe auto, quello è il Cinema. A Volo c'è un museo che racchiude le auto più iconiche della pop culture.

Il museo di Volo ospita più di 250.000 visitatori ogni anno, persone accorse da tutto il mondo per ammirare le oltre 400 macchine della collezione. Ma il pezzo forte del muso di Volo è la collezione da 40 vetture prese direttamente dai set dei film e delle serie più iconiche della storia.

Una collezione del genere, ovviamente, non può non partire dalla DMC-12, gemma degli anni 80 che, dopo una sorte piuttosto sfortunata, conobbe una seconda vita grazie alla comparsa nella leggendaria trilogia di Ritorno al Futuro.

Si prosegue con Dodge Monaco dei Blues Brothers protagonista di uno degli inseguimenti più esilaranti e sgangherati della storia del cinema. Ha mandato a fare un tuffo nel fiume i nazisti dell'Illinois ed ha seminato decine (centinaia?) di volanti della polizia, ora l'auto originale usata nel film è in bella mostra in questo museo unico al mondo.

Ovviamente il re delle auto cinematografiche è James Bond, e non manca nemmeno la Aston Martin Vanquish vista in Die another Day.

Ma il museo di Volo strizza l'occhio anche alla pop culture più spinta, ed ecco allora che la collezione ospita anche il Landspeeder usato da Luke Skywalker in Una nuova speranza, ma anche due Batmobili (incluso il Tumbler visto nella trilogia di Nolan) e la Drag U La.

Vi mettiamo gli scatti più belli del fotoreportage di Autocar in galleria, le sapete riconoscere tutte? Trovate tutte le foto nel link in fonte.