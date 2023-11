Le auto ibride più vendute in Italia a ottobre 2023: Toyota domina le HEV, CUPRA le PHEV

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute in Italia a ottobre 2023, così come le BEV più immatricolate a ottobre 2023, è per noi arrivato il momento di volgere lo sguardo verso le auto ibride.

I dati UNRAE, come tradizione, non differenziano il Mild Hybrid dal Full Hybrid, ecco dunque che la Renault Captur figura al decimo posto della Top 10 di ottobre 2023 con 1.113 unità. Sopra il B-SUV francese la Kia Sportage con 1.528 unità, mentre al settimo posto troviamo la Toyota Yaris con 1.532 vetture (Yaris che da gennaio sarà in versione 2024). Ottimo settimo posto per la Suzuki Ignis, capace di vendere 1.588 unità, mentre al sesto posto c’è il Nissan Qashqai con 1.657 unità.

La zona calda della classifica ci dice che la Fiat 500 è la quinta ibrida più venduta di ottobre 2023, con 1.832 vetture consegnate ai clienti italiani. La Ford Puma porta le vendite al di sopra delle 2.500 unità, ovvero 2.548, mentre la Lancia Ypsilon va oltre le 3.500: 3.501 per la precisione.

Per essere una Full Hybrid, la Toyota Yaris Cross ha conquistato un eccellente secondo posto con 3.513 unità, anche in questo ambito però la Fiat Panda è inarrivabile con 9.979 vetture.

Guardando a tutto il 2023 sino al 31 ottobre, è ancora la Fiat Panda l’auto ibrida più venduta d’Italia con 77.036 unità, seconda la Landa Ypsilon, terza la Toyota Yaris cross che potrebbe tentare il sorpasso negli ultimi due mesi dell’anno.

Passando alle Plug-in Hybrid, ovvero quelle auto dotate di una batteria agli ioni di litio sufficientemente grande da permettere una minima autonomia Full Electric (e con presa di ricarica), CUPRA Formentor è ancora la regina con 490 unità. Inseguono Audi Q3, Ford Kuga, Audi Q5 e Porsche Cayenne. In basso trovate la Top 10 completa e dettagliata.