Le auto ibride più vendute in Italia a febbraio 2024, Toyota insegue Fiat e Lancia

Mentre le auto a GPL stanno vivendo un’epoca d’oro (qui le 10 auto GPL più vendute in Italia a febbraio 2024), giocando un ruolo chiave fra la benzina e l’elettricità, le auto ibride continuano a crescere senza sosta. Ecco le più vendute nel mese scorso.

UNRAE accorpa le vetture Mild Hybrid e Full Hybrid (HEV) in una sola categoria, mentre le Plug-in Hybrid (PHEV) rappresentano un conteggio a parte assieme alle nuove auto REx, ovvero elettriche ma alimentate da un generatore a benzina (come la nuova Mazda MX-30 R-EV dotata di motore rotativo o le Nissan e-POWER). Partiamo dunque dalle HEV, le più vendute in assoluto.

Le vetture ibride elettriche HEV hanno totalizzato 56.323 immatricolazioni nel mese di febbraio 2024, in salita rispetto alle 48.342 di febbraio 2023. La vettura più venduta è ovviamente la Fiat Panda Hybrid con 10.665 unità, in attesa che arrivi sul mercato la nuova Fiat Pandina. Al secondo posto troviamo la Lancia Ypsilon Hybrid con 3.673 unità, mentre sull’ultimo gradino del podio c’è la Toyota Yaris Cross con 2.962 unità. La Top 10 continua con la Toyota Yaris, la Ford Puma, la Fiat 500, la Nissan Qashqai, la Kia Sportage, la Toyota C-HR e la Suzuki IGNIS.

Cifre del tutto differenti per il mercato PHEV (+ REx), anche per via dei costi nettamente più alti delle vetture. A dominare in questo ambito è l’Audi Q3 con 399 unità, in crescita rispetto alle 121 unità dello scorso anno. Troviamo poi la BMW X1 e l’Audi A3. La Top 10 continua con la Porsche Cayenne, l’Audi Q5, la Jeep Renegade 4xe, la Volvo XC60, la CUPRA Formentor, la Jeep Compass 4xe e la Ford Kuga. In totale a febbraio 2024 sono state immatricolate 4.693 PHEV+REx, c’è dunque stato un netto calo rispetto allo scorso anno quando le unità erano state 5.621. È diminuito anche il market share: dal 4,2% siamo scesi al 3,1%. Le elettriche BEV vendono stabilmente più delle PHEV+REx, con 5.054 unità e 3,4% di market share a febbraio 2024. Per saperne di più ecco le 10 auto elettriche più vendute a febbraio 2024.