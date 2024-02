Auto ibride plug-in: 'Se usate male possono essere più dannose che benefiche'

Le auto ibride plug-in vengono considerate storicamente un ponte fra le termiche e le elettriche. Offrono infatti i vantaggi del motore a combustione interna e nel contempo una parte di quelli offerte dalle vetture a batteria.

Di fatto chi li acquista lo fa per risparmiare nel carburante alternando l'utilizzo della benzina all'elettricità, e nel contempo l'automobilista non prova l'ansia da autonomia e altre preoccupazioni associate storicamente all'utilizzo di un'auto full electric.

A prima vista, quindi, sembrerebbero essere la panacea perfetta per tutti i mali, e nel 2023, mentre tutte le aziende hanno puntato sull'elettrico a trionfare è stato proprio l'ibrido. Basti pensare che negli Stati Uniti le vendite di PHEV sono aumentate del 20 per cento l'anno scorso, e rappresentano in totale il 40 per cento dei veicoli elettrificati.

Attenzione però, come in tutte le cose c'è il classico rovescio della medaglia: se utilizzati bene gli ibridi plug-in offrono numerosi benefici, soprattutto a livello ambientale e di emissioni, ma in caso contrario, possono provocare “più danni” che altro.

Collegandoli regolarmente alla presa, come scrive Kate Harrison di autonews.com, permettono un risparmio di 1,5 tonnellate di carbonio all'anno, il 30 per cento in media di un'emissione di un'auto a benzina. “Ma c'è un problema – spiega – i vantaggi ambientali e finanziari dei PHEV dipendono da un fattore cruciale: la ricarica regolare. Quando i conducenti delle flotte trascurano di ricaricare i loro PHEV e fanno eccessivo affidamento sulla benzina, i vantaggi svaniscono rapidamente”.

Sono molti, purtroppo, i proprietari di PHEV che sono poco propensi a “collegare” la propria auto, di conseguenza, le stesse possono risultare dannose. Sono ad esempio più pesanti di un'auto normale, avendo la batteria e quindi meno efficienti dal punto di vista del consumo; inoltre hanno una maggiore usura dei pneumatici, senza dimenticare dell'impronta ambientale iniziale, superiore per via dei materiali di fabbricazione.

Tenendo conto quindi dei consumi di carburante più elevati e dei costi di listino maggiori rispetto ai normali benzina, è chiaro come il loro acquisto sia tutt'altro che un affare se usati male. “Non si tratta di abbandonare i PHEV ma di assicurarsi che vengano utilizzati in modo responsabile”, precisa Kate Harrison, che sottolinea come sia necessario ricaricare con regolarità il proprio veicolo PHEV, rivolgendosi in particolare alle aziende che gestiscono flotte di ibridi plug-in.

”È fondamentale garantire che questi ibridi non brillino solo in superficie ma forniscano un valore autentico e sostenibile per il nostro ambiente e la nostra economia”, conclude. Secondo Kia le auto ibride plug-in sono difficili da vendere e non hanno futuro, e alla luce di quanto sottolineato da autonews.com forse i coreani non si sbagliano più di tanto.