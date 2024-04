Auto ibride plug-in, sono in pochi a ricaricarle: cosa succede se non lo si fa mai?

Molti utenti, a quanto pare, utilizzano utilizzano le auto ibride Plug-In senza mai ricaricarle, di fatto senza sfruttarne le loro potenzialità effettive in termini di efficienza. Ma cosa succede se non si ricarica mai la batteria di una Plug-In? Facciamo chiarezza: ecco qualche considerazione sul tema.

Anzitutto, se possiamo formulare questo scenario è proprio grazie al fatto che c'è effettivamente una crescita di interesse attorno a questa categoria di vetture (soprattutto dovuta agli incentivi statali e alla, conseguente, progressiva adozione di veicoli anche parzialmente elettrici).

Dopo un quarto di secolo che sono presenti sul mercato, la consapevolezza delle auto ibride in generale è ormai diffusa: Toyota Prius è uno degli esempi più noti, nonché la prima vera auto ibrida commercializzata per il mercato di massa. Ma cosa accade quando un ibrido plug-in non viene mai collegato alla rete elettrica? In breve, non succede nulla di ché in realtà.

Non ricaricare mai un'ibrida Plug-In comporta che l'auto continua a operare come un ibrido tradizionale, niente di più, niente di meno. Semplicemente non si sfruttano le potenzialità effettive della batteria più grande installata nelle Plug-In (rispetto alle ibride traduzionali). L'unica vera differenza sarebbe il peso dell'auto, dovuto proprio ad un pacco batteria maggiore nel caso delle Plug-In. Ovviamente, da un punto di vista ambientale, non ricaricare regolarmente la vostra ibrida Plug-In è dannoso (vi abbiamo lasciato un articolo dedicato a questo tema).

La caratteristica distintiva degli ibridi plug-in è proprio la loro capacità di funzionare in modalità completamente elettrica per un certo numero di chilometri, solitamente pochi, ma sufficienti per le esigenze quotidiane di guida. Tuttavia, dispongono anche di un motore a combustione interna e un serbatoio del carburante, il cui mix con la batteria offre autonomia complessiva più che accettabile. Questa caratteristica rende le Plug-In ideali anche per i viaggi e per le lunghe distanze, evitando la necessità di soste prolungate per la ricarica richiesta dai veicoli completamente elettrici.

Le batterie dei veicoli ibridi plug-in hanno capacità inferiori rispetto a quelle dei veicoli completamente elettrici, il che comporta costi di produzione minori. Tuttavia, questo si traduce anche in tempi di ricarica più rapidi, spesso di sole due o tre ore tramite una stazione di ricarica a 240 volt (Livello 2). Anche quando collegati a una normale presa domestica da 120 volt, molti ibridi plug-in possono ricaricarsi durante la notte con una comune presa domestica.

Molti proprietari apprezzano il funzionamento silenzioso e il risparmio di carburante offerto dalla modalità completamente elettrica dei veicoli ibridi Plug-In. Tuttavia, per molti automobilisti, la presenza di una presa di ricarica della batteria (oltre al classico carburante fossile) è considerata una scocciatura, e molti trascurano la presenza della batteria e, di conseguenza, non la ricaricano mai (o quasi).

Quindi, se tanto non dovete sfruttare la batteria delle Plug-In, tanto vale comprare una ibrida semplice e tradizionale: risparmiate soldi e soprattutto la vostra auto pesa meno e quindi consumerà un po' meno. Se invece cercate la massima efficienza nei veicoli a combustione interna, vi abbiamo lasciato una classifica delle 5 auto che consumano meno carburante per litri di benzina.

