Auto ibride plug-in, così non va: inquinano molto più di quanto dichiarano

Stando ad un recente studio su strada effettuato dagli accademici della Graz University of Technology, ateneo austriaco, vi sarebbero diversi modelli di auto ibride plug-in che inquinano di più rispetto a quanto effettivamente dichiarato.

Nel dettaglio, come riportato dal tabloid britannico Guardian, sono state esaminate auto di BMW, Renault e Peugeot, ed è emerso che l'anidride carbonica prodotta dalle stesse vetture è superiore rispetto a quella “ufficiale”. La BMW Serie 3 presa in considerazione (purtroppo non viene specificato anno, modello e altri dettagli), ha ad esempio prodotto 112 grammi di anidride carbonica per chilometro, un livello tre volte superiore rispetto alla valutazione ufficiale pari a 36 grammi.

Qualcosa di simile è emerso con la Peugeot 308, che inquina, secondo gli studi, il 20 per cento in più rispetto alla valutazione ufficiale di 27 grammi, mentre la Renault Megane emette addirittura il 70 per cento in più rispetto ai 30 grammi dichiarati. Si tratta di dati che segnalano come i PHEV più recenti inquinino in realtà molto di più rispetto a quello che viene segnalato nei test ufficiali, di conseguenza viene suggerito di concentrarsi solo ed esclusivamente sull'elettrico se si vuole raggiungere l'obiettivo di emissioni zero. Ricordiamo che l'Unione Europea ha vietato dal 2035 la produzione di veicoli endotermici, e lo stesso avverrà nel Regno Unito.

Anna Krajinska, responsabile delle emissioni dei veicoli presso T&E, Transport & Environment, un'associazione che punta ad avere veicoli a impatto zero, ha dichiarato, alla luce di questi dati: “Gli ibridi plug-in sono venduti come la combinazione perfetta di una batteria per tutte le esigenze locali e un motore per le lunghe distanze. Ma i test nel mondo reale mostrano che si tratti di un mito. Nei test in città, solo uno dei PHEV ha pubblicizzato l'autonomia elettrica, mentre tutti e tre emettono più di quanto dichiarato. I legislatori dovrebbero trattare i PHEV in base alle loro effettive emissioni”.

Un portavoce di BMW, contattato dal Guardian, ha replicato: "La guida su strada presenta una variabilità infinita di molteplici criteri e quindi non sorprende che ci siano alcune differenze rispetto ai dati ufficiali”, aggiungendo che i PHEV svolgono un "ruolo importante nella nostra transizione verso la piena mobilità elettrica". Stellantis, Renault e Peugeot per ora non hanno commentato.

E a proposito di PHEV, sicuramente lo studio austriaco non c'entra ma a gennaio in Norvegia si è registrato un -80% dei veicoli plug-in, e l'industria locale guarda con estrema attenzione ai dati del mese di febbraio. Interessante, infine, anche lo studio secondo cui molte persone non caricano le plug-in hybrid come dovrebbero.