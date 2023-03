Quali sono le auto ibride plug-in con la maggiore autonomia in elettrico?

L'autonomia in elettrico delle auto ibride plug-in, ovvero, quelle vetture che hanno il motore principale termico con l'aggiunta di un motore elettrico e presa di ricarica, sta aumentando sempre di più: vediamo i modelli più performanti.

Prima di gettarci a capofitto in questa speciale classifica vogliamo ricordarvi che le ibride plug-in possono essere utilizzate anche solo in elettrico se non si devono coprire lunghe distanze, ma la durata della ricarica può essere un po' lunga, di conseguenza si tratta di vetture comode soprattutto se si ha la colonnina di ricarica in casa, e le si lascia attaccate per svariate ore.

Dopo questa breve premessa passiamo ai cinque modelli di auto ibride plug-in con la migliore autonomia in elettrico, a cominciare dal SUV Volvo XC90 (77.800 euro), che permette di coprire una distanza compresa fra i 67 e i 70 km in solo elettrico, quindi senza consumare benzina. Quarta piazza invece per un crossover non troppo diffuso in Italia, leggasi la Suzuki Across (54.800 euro), che in elettrico può percorrere fino ad un massimo di 75 km secondo lo standard WLTP, la stessa autonomia della Toyota RAV4 (39.600 euro), dotata di batteria agli ioni di litio da 18,1 kW.

Arriviamo quindi alla seconda posizione, la medaglia d'argento, per la BMW X5 xDrive45e (91.300 euro), uno dei SUV più amati in Italia, che gode di una batteria da 24,4 kWh e con un'autonomia di 88 chilometri, più o meno la distanza che separa Brescia da Milano.

Chiudiamo con quella che è la regina delle Ibride Plug-in in quanto ad autonomia, leggasi la Mercedes GLE SUV (82.228 euro), un altro sport utility vehicle di questa speciale categoria, e che vanta la possibilità di percorrere 105 km in solo elettrico.

Fra gli altri modelli nella top 10 che registrano dati interessati anche la Ford Kuga (64 km), la Peugeot 508 (54 km), quindi la Renault Megane E-Tech (50 km), la Kia Niro (49 km) e infine la Mitsubishi Outlander, con un'autonomia da 45 km.

In Italia si è registrato un vero e proprio boom di ibride tenendo conto che fino ad oggi le elettriche non sono ancora decollate, e i dati delle vendite di febbraio 2023 lo confermano ampiamente. Ma quale auto è meglio comprare fra Plug-In e Full o Mild Hybrid?