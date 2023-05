Quante auto ibride ed elettriche ci sono in Italia? Al sud le più vecchie e inquinanti

Il prossimo 5 giugno sarà la Giornata Mondiale dell’Ambiente e per l'occasione il Centro Studi di AutoScout24 ha pubblicato un'interessante ricerca sullo stato di salute del parco auto circolante in Italia. Quante vetture ibride ed elettriche ci sono nel nostro Paese?

Basata su dati ufficiali ACI, la ricerca vede le auto ibride ed elettriche raggiungere nel 2022 quota 1.715.000, +49,2% rispetto al 2021. Guardando al totale è una cifra che rappresenta solo il 4,3%, inoltre le Full Electric (BEV) sono lo 0,4% del parco circolante, il lavoro da fare dunque è ancora enorme in previsione del 2035. 20,18 milioni di autovetture italiane inoltre hanno una classe di emissioni Euro 4 oppure inferiore; il parco auto italiano infatti è anche particolarmente datato, 1 auto su 4 ha 15 anni di vita o più, sono 15,84 milioni le unità più "anziane".

Ma torniamo alle ibride e alle elettriche. Sempre stando ai dati ACI 2022, scopriamo che in percentuale è la Valle D'Aosta la regione con più veicoli green dello stivale: il 19,5% del totale. Al secondo posto troviamo il Trentino-Alto Adige con una percentuale del 13,3%, il resto d'Italia invece è parecchio distaccato in termini percentuali, basti pensare alla Toscana - terza regione con più auto green in percentuale ma ferma al 5,9%. Le cose si fanno quasi drammatiche quando si arriva al sud: regioni come Puglia, Molise, Basilicata, Campania, Sicilia e Calabria hanno una percentuale di auto green (ibride+elettriche) al di sotto del 2% del totale. Il problema è senza alcun dubbio culturale ma anche economico, con le auto inquinanti Euro 0 ed Euro 1 localizzate soprattutto nel meridione.



Nel frattempo in regioni come la Lombardia è ripartito il Bonus Auto per il passaggio a vetture poco inquinanti, incentivi che spesso al sud latitano...