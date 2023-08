Auto ibride, le batterie fanno sempre più a gola: sventato furto a Verona da 8000 euro

Con il diffondersi delle auto elettriche e delle ibride, stanno proliferando in tutta Italia i furti delle batterie. Da nord a sud sono sempre più numerosi i casi, tenendo conto che un pacco batteria può arrivare a valere fino a 10mila euro per le vetture premium.

L'ultimo caso giunge in particolare da Verona, dove negli scorsi giorni la polizia ha bloccato due cittadini originari della Moldavia, mentre erano intenti a rubare appunto la batteria da un veicolo ibrido.

Nel dettaglio l'arresto è avvenuto nella notte fra domenica 30 e lunedì 31 luglio, in quel di via Don Enrico Girardi. Un uomo, vedendo qualcosa di sospetto, ha avvisato le forze dell'ordine che sono intervenute nel giro di pochi minuti. Quando la volante della polizia è arrivata sul luogo segnalato, i due ladri hanno tentato di scappare a bordo di un'altra auto ma sono stati fermati dagli agenti, trovandogli addosso pinze, torce e guanti, tutti gli arnesi necessari per un furto meccanico come appunto quello di una batteria.

I poliziotti hanno in seguito eseguito un accertamento sull'auto presa di mira dai ladri, scoprendo che la vettura avesse collocato nel vano apposito una batteria del valore di circa 8.000 euro, quindi un bottino ghiotto per i due malviventi che avrebbero poi rivenduto lo stesso pezzo sul mercato nero ottenendo un buon guadagno.

I due sono stati in seguito accompagnati presso gli uffici di Lugadige Galtarossa per poi essere processati per direttissima su disposizione del Pubblico Ministero, arresto poi convalidato dal giudice.

I primi episodi di furti di batterie agli ioni di litio sono stati segnalati negli Stati Uniti tre anni fa, nel 2020, ma nel 2022, con il diffondersi delle auto elettriche anche nel nostro Paese, tale fenomeno si è diffuso a macchia d'olio anche in Italia, in particolare nelle regioni del Lazio e della Campania.

Con le auto ibride in aumento, anche a luglio 2023 la categoria più venduta in Italia, i furti di batterie stanno proliferando, divenendo un problema non di poco conto anche perchè, come detto sopra, si tratta di danni da migliaia di euro.

Da segnalare che negli ultimi tempi anche un altro tipo di furto risulta essere molto diffuso, quello dei fari, altra componente davvero costosa sulle auto di ultima generazione.