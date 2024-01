Con le auto Hyundai e Kia potremo controllare i dispositivi Samsung SmartThings

Sapete cos’è “l’internet delle cose”, meglio detto IoT? È quel mondo digitale in grado di connettere dispositivi di ogni tipo, da un semplice segnalatore GPS a un frigorifero smart, un settore in cui Samsung gioca un ruolo da leader grazie alla piattaforma SmartThings, ora pronta ad approdare sulle auto Hyundai e Kia.

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno infatti firmato un accordo con Samsung Electronics per realizzare una partnership su servizi come il Car-to-Home e l’Home-to-Car, capaci di connettere l’automobile alle abitazioni e viceversa. Gli utenti Hyundai e Kia potranno così controllare a distanza dispositivi ed elettrodomestici Samsung tramite semplici comandi vocali oppure touch attraverso i sistemi di infotainment delle auto. Dagli altoparlanti AI alle TV, passando ovviamente per le app per smartphone, insomma tutto ciò che già oggi si interfaccia con la piattaforma SmartThings e dialoga con il cloud di Samsung, che ha presentato anche la SmartThings Station al CES 2023.

Dall’abitacolo della vettura gli utenti Hyundai e Kia potranno - per esempio - accendere il condizionatore o il purificatore d’aria installati in casa prima del loro arrivo, oppure avviare il robot aspirapolvere e accendere le luci con la Modalità Home. Con la Modalità Away invece si potranno spegnere le luci di casa oppure pre-avviare il condizionamento del veicolo a una temperatura confortevole prima di entrare nell’abitacolo. Le possibilità sono davvero infinite, inoltre i proprietari di veicoli elettrici potranno utilizzare il servizio integrato di gestione dell’energia domestica di SmartThings per controllare l’utilizzo di energia in casa e nel veicolo e regolare i tempi di ricarica ottimali.

SmartThings arriverà sulle auto Hyundai e Kia compatibili grazie ad aggiornamenti OTA e USB, anche su modelli già esistenti (come ad esempio la Hyundai IONIQ 6 provata in versione AWD top di gamma).