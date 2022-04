Tutte le auto Hyundai compatibili con gli incentivi 2022: dalla KONA EV alla i10

Il 6 aprile scorso il Governo Draghi ha ufficializzato gli incentivi auto e moto 2022, nei quali rientrano auto elettriche, Plug-in Hybrid e termiche/ibride con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km. Hyundai si è già mossa per sponsorizzare i suoi veicoli compatibili con i bonus.

Vi abbiamo già parlato delle auto elettriche compatibili con gli incentivi, in questo articolo invece ci focalizziamo sulle sole auto Hyundai, elettriche, ibride e termiche adeguate ai bonus. Fra le elettriche, con emissioni fra 0 e 20 g/km, abbiamo la KONA Electric sia in versione 39 kWh che 64 kWh (10 motivi per acquistare la nuova KONA Electric), mentre fra le plug-in (21-60 g/km) trovate la Tucson Plug-in Hybrid.

Più vasta l'offerta sulle termiche/ibride, con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km: qui la lista si compone di tutte le versioni di i10, i20, Bayon e KONA Hybrid. Si aggiungono poi i30 benzina 48V e i30 Wagon benzina 48V, KONA benzina e benzina 48V, Tucson diesel e diesel 48V, Tucson Hybrid.

Ricordiamo che secondo gli incentivi 2022 si possono ottenere fino a 5.000 euro di sconto sulle elettriche, fino a 4.000 euro di sconto sulle Plug-in Hybrid e fino a 2.000 euro di vantaggi sulle termiche/ibride, a patto di rottamare un veicolo con omologazione inferiore a Euro 5. Ci sono anche dei limiti di prezzo: fino a 35.000 euro + IVA per le elettriche e le termiche/ibride, fino a 45.000 euro + IVA per le Plug-in Hybrid.