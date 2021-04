Ecco la prima auto Huawei: il tecnologico crossover ibrido Seres SF5

L'avvento dell'elettrificazione ha favorito l'ingresso di nuovi e temibili player nell'industria automobilistica. Mentre Apple è ancora alla ricerca della ricetta giusta per la sua automobile, il colosso giapponese Huawei brucia le tappe e presenta al Salone di Shanghai 2021 la sua prima automobile, o quasi.

Si chiama Seres SF5 ed è un crossover SUV dotato di propulsione ibrida plug-in. Sarà venduto in Cina direttamente nei Flagship Store di Huawei. In realtà non si tratta di un veicolo completamente nuovo né è stato progettato completamente da Huawei: è un'evoluzione della SF5 presentata due anni fa. Huawei, oltre a garantire brand e rete di vendita, ci ha messo del suo aiutando a sviluppare il powertrain e il sistema infotainment, elemento su cui l'azienda cinese punta tantissimo. L'aspetto, sportivo ma sobrio, della Seres SF5 nasconde ben 557 CV di potenza provenienti da un propulsore benzina da 1,5 litri che lavora in tandem con due motori elettrici. Grazie a questa massiccia dose di potenza il crossover può scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi.

Ancora più impressionante è l'autonomia puramente elettrica di 180 chilometri, seppur calcolati con i generosi test in uso in Cina. Con batterie cariche e serbatoio pieno di benzina la Seres SF5 garantisce oltre 1.000 chilometri di autonomia, rendendosi appetibile a tutti i consumatori che macinano lunghe distanze.

Il tocco di Huawei è evidente negli interni, dotati di un enorme schermo verticale posto al centro della plancia. Particolare attenzione è stata data al sistema audio, dotato di 11 altoparlanti e in grado di offrire “una qualità del suono simile a quella dell'opera”. La SF5 inoltre può ricaricare altri veicoli o dispositivi come fornelli ad induzione, PC o attrezzatura da campeggio.

Huawei ha scelto quindi di approcciare l'automobile a piccoli passi, per ora come partner di altre case automobilistiche, garantendo know-how nel digitale e nell'elettronica e una rete di vendita forte. Gli ordini della Huawei Seres SF5 sono già partiti con prezzi a partire da 246.800 yuan (circa 31.600 euro al cambio attuale) per il modello 4WD e da 216.800 yuan (circa 27.800 euro) per la variante a due ruote motrici.