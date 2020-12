Che auto guida Lewis Hamilton nel suo tempo libero? Una Mercedes-AMG One, ovvio

Lewis Hamilton è ormai un’istituzione in Formula 1, il cosiddetto “uomo da battere” assieme all’intera scuderia Mercedes. Ora che la stagione 2020 è conclusa però per il pilota ci sarà molto più tempo libero, e quale auto guiderà mai per puro piacere, al di là del lavoro? Beh una Mercedes-AMG One.

Il campione è di sicuro bene abituato anche al di fuori dei circuiti internazionali, spesso in passato lo abbiamo visto alla guida della Ferrari LaFerrari, della McLaren P1 o dell’iconica Pagani Zonda 760 LH. Lavorare al servizio di Mercedes però non significa “solo” impegnarsi in F1, Hamilton ha prestato il suo volto per la nuova campagna marketing dell’elettrificata AMG: una hypercar ibrida da oltre 1.000 CV, l’auto stradale più potente che il marchio della stella a tre punte abbia mai creato.

Fotografata accanto al campione, e alla monoposto 2020 di Mercedes, l’hypercar tedesca offre una variante ibrida del suo potente motore V6 da 1.6 litri visto a bordo della Mercedes F1 W06 Hybrid - affiancato da ben quattro motori elettrici che spingono il veicolo fino a 350 km/h. Il nuovo video realizzato con Lewis Hamilton serve a spingere il badge E Performance di AMG - e a tal proposito ricordiamo che vedremo anche la AMG GT 73e Coupé a quattro porte.