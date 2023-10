Auto a guida autonoma, nuove accuse: 'Non riconosco bimbi e persone di pelle scura'

Per Jeremy Clarkson la guida autonoma è una follia. L'irriverente e geniale conduttore di The Grand Tour è da sempre contrario alle auto che si guidano da sole e negli ultimi tempi diverse vicende stanno dando ragione al suo punto di vista.

Negli Stati Uniti si sono verificati numerosi incidenti fra i robotaxi Cruise, di conseguenza si è deciso di ridurli del 50%, chiaro indizio di come tale tecnologia sia ancora tutt'altro che pronta. Del resto le città stanno diventando sempre più caotiche, e sono troppi gli aspetti da tenere in considerazione mentre si guida, a cominciare dal comportamenti inattesi di pedoni, ciclisti o automobilisti: come può una macchina apprendere ciò che non è prevedibile?

A gettare ancora più ombre sulle auto a guida autonoma ci ha pensato una ricerca realizzata dall'autorevole King's College di Londra, secondo cui i veicoli autonomi faticherebbero a riconoscere i bambini e nel contempo le persone di pelle scura.

Analizzando una mole importante di dati il dottor Jie Zhang del Dipartimento di Informatica del college londinese ha scoperto che il riconoscimento dei pedoni da parte delle auto autonome era superiore del 20 per cento rispetto a quello dei bambini. Inoltre, tali vetture riconoscono al 7.5 per cento in più le persone di pelle chiara rispetto a quelle con la pelle più scura.

Il motivo probabile di tale discrepanza la si deve al fatto che queste auto sono addestrate con immagini che ritraggono più gente adulta di pelle chiara rispetto a bambini o persone di pelle più scura.

“L’equità, quando si tratta di intelligenza artificiale – sottolinea il dottor Zhang - avviene quando un sistema di intelligenza artificiale tratta allo stesso modo i gruppi privilegiati e quelli sottoprivilegiati, il che non è ciò che accade quando si tratta di veicoli autonomi. I produttori di automobili – ha aggiunto - non rilasciano i dettagli del software che utilizzano per il rilevamento dei pedoni, ma poiché di solito si basano sugli stessi sistemi open source utilizzati nella nostra ricerca, possiamo essere abbastanza sicuri che si trovino ad affrontare gli stessi problemi di pregiudizio".

I ricercatori hanno anche scoperto che i problemi nei confronti dei pedoni dalla pelle scura aumentano in situazioni di scarsa luminosità e basso contrasto, quindi soprattutto durante la guida notturna.

“I produttori automobilistici e il governo – è la chiosa del ricercato del King's Collage - devono collaborare per creare una regolamentazione che garantisca che la sicurezza di questi sistemi possa essere misurata in modo obiettivo, soprattutto quando si tratta di equità. Le attuali disposizioni sull’equità in questi sistemi sono limitate, il che può avere un impatto notevole non solo sui sistemi futuri, ma direttamente sulla sicurezza dei pedoni”.

Per via dei numerosi problemi insorti negli ultimi tempi, in particolare con i taxi a guida autonoma, l'industria automobilista ha registrato un calo di ben il 27 per cento nel numero di richieste di brevetti per questo veicoli nel secondo trimestre del 2023.