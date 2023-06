Auto a guida autonoma investe e uccide un cane: scoppia il caso

Scoppia il caso negli Stati Uniti dopo che un'auto a guida autonoma ha investito e ucciso un cane. Nel dettaglio si tratta di una Jaguar I-Pace della ditta Waymo, e l'azienda ha definito “inevitabile” lo scontro.

La società americana che fa parte di Google, ha aperto un'indagine per cercare di capire nel dettaglio cosa sia accaduto lo scorso 21 maggio a San Francisco, nota località sulla costa ovest degli Stati Uniti, notizia divenuta virale solamente negli ultimi giorni.

Non è la prima volta che vi parliamo di episodi simili; soltanto pochi giorni fa, ad esempio, un'auto senza conducente si era fermata ad un incrocio con lavori in corso. Questo ed altri episodi hanno indotto il noto Jeremy Clarkson a definire la guida autonoma una follia, soprattutto se applicata alle strade europee, ben più strette e tortuose rispetto alle grandi highway americane.

Stando a quanto fatto sapere da Wyamo quando è avvenuto l'incidente la vettura stava procedendo in modalità completamente autonoma, aggiungendo che l'auto, nonostante si sia accorta del cane che stava andando verso la stessa, non è stata in grado di evitare il contatto.

Fra le cause dell'incidente potrebbero esservi il percorso insolito effettuato dal cane e la velocità con cui lo stesso si è avvicinato alla vettura, per poi scontrarsi. Waymo ha aggiunto che il sistema autonomo ha visto e riconosciuto il cane, ma l'impatto è stato inevitabile per qualche motivo.

L'azienda branchia di Google ha inoltre rilevato che, anche se vi fosse stato un uomo alla guida, l'impatto con il cane sarebbe stato inevitabile. Si tratta ovviamente di un caso che potrebbe danneggiare l'immagine pubblica della società, riducendo la fiducia delle persone nei confronti degli stessi veicoli a guida autonoma, già da molti visti comunque con scetticismo. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.