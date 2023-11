Le auto GPL più vendute a ottobre 2023 in Italia: vendono più di BEV e PHEV insieme

A ottobre 2023 sono state vendute in Italia 39.018 auto a benzina, 21.564 vetture diesel, 55.321 ibride elettriche (più 5.853 Plug-in Hybrid) e 5.814 auto totalmente elettriche. Una bella fetta del totale però spetta al GPL, che negli ultimi 31 giorni ha piazzato 14.041 unità. Ecco i modelli più venduti.

Se il metano sta quasi scomparendo dal nostro mercato, con sole 119 unità vendute a ottobre, il GPL va a gonfie vele. La Top 10 pubblicata da UNRAE ci mostra come la Kia Stonic sia la decima auto del mese con 341 unità. La DR 5.0 ha venduto 343 vetture, mentre la Dacia Jogger ha fatto segnare 385 unità immatricolate. Continuando a scalare la classifica troviamo la EVO 5 con 459 unità, la Lancia Ypsilon con 725 vetture e la Renault Clio con 817 unità.

In questa lista la Fiat Panda è - stranamente - soltanto quarta con 818 vetture; stranamente perché la piccola torinese è abituata a stare sempre in vetta (le 10 auto più vendute a ottobre 2023 in Italia). Le vere regine del GPL in realtà sono la Renaul Captur con 1.666 unità, la Dacia Duster con 1.844 vetture, la Dacia Sandero con ben 3.945 unità. In generale il Gruppo Renault domina il GPL con 5 vetture in Top 10.

Il GPL sta crescendo in maniera sensibile: a ottobre 2022 erano state vendute 10.362 vetture con questa alimentazione, nel 2023 invece sono state 14.041. Se guardiamo al totale dei primi 10 mesi dell’anno, nel 2022 erano state vendute 95.030 auto a GPL, nel 2023 119.951. Sono vetture che vendono più delle elettriche e delle Plug-in Hybrid messe insieme, almeno in Italia.