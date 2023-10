Le auto GPL più vendute in Italia a settembre 2023: vendono più di PHEV e BEV

Gli italiani amano sempre di più le auto ibride, ormai le più vendute (le auto ibride più vendute a settembre), esiste tuttavia una buona fetta di pubblico che ama le vetture a GPL che permettono di risparmiare sul costo del carburante visti i pessimi tempi per benzina e diesel. Scopriamo dunque quali sono i 10 modelli GPL più venduti in Italia.

Se nel nostro Paese a settembre 2023 si sono vendute 40.596 auto a benzina e 21.475 a gasolio, le ibride (Mild+Full) hanno fatto registrare 54.795 immatricolazioni. Le Plug-in Hybrid si sono fermate a 5.543 unità, mentre le elettriche BEV a 4.992. I dati UNRAE ci dicono che il GPL vende ancora tanto, più delle PHEV e BEV messe assieme (le 10 auto elettriche più vendute a settembre 2023): a settembre 2023 siamo a 11.122 unità ed ecco i modelli più venduti.

Nel mese appena trascorso Dacia Sandero, Dacia Duster, Renault Captur e Renault Clio sono tutte riuscite a superare le 1.000 unità, al di sotto invece troviamo - come potete vedere nella classifica in basso - Fiat Panda, Lancia Ypsilon, DR 4.0, Dacia Jogger, DR 5.0 e Kia Stonic.

Guardando a tutto il 2023 sino ad ora, nel periodo gennaio-settembre, il Gruppo Renault conferma il suo dominio assoluto con Sandero, Duster, Captur e Clio nelle prime quattro posizioni. Poi abbiamo le due DR 5.0 e DR 4.0, mentre è solo settima la Fiat Panda, che vende decisamente molto di più nella sua variante Hybrid. La Top 10 si conclude con Dacia Jogger, la DR 6.0 e la Lancia Ypsilon. In totale nell’anno in corso sono state vendute 105.885 vetture a GPL, un dato in grado di surclassare l’ormai costoso metano - alimentazione che ha immatricolato solo 1.325 auto.