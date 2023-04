Auto GPL, boom nel 2023 in Italia: ecco i 10 modelli più venduti, Dacia comanda

E' boom delle auto alimentate a GPL in Italia nel 2023. Nei primi tre mesi di quest'anno, quindi dal primo gennaio al 31 marzo, è stato registrato un incremento del 44 per cento di auto con alimentazione a gas di petrolio liquefatto rispetto allo stesso periodo del 2022.

A tirare le fila sono Sandero, Duster e Jogger, Dacia a GPL che abbiamo avuto il piacere di provare soltanto poche settimane fa. Si difende bene anche la nuova Lancia Ypsilon 2023 prevista appunto anche nella versione GPL, nonché unica italiana nella top 10 delle auto più vendute della categoria stando ai dati ufficiali UNRAE.

In totale nel nostro Paese il GPL ha raggiunto il 10 per cento di quota di mercato, di conseguenza ogni 10 auto circolanti una è appunto alimentata a gas e ciò lo si deve principalmente al basso costo di questo carburante, circa 0,8 euro al litro, quindi più o meno un euro in meno rispetto a benzina e diesel.

A spingere i consumatori a puntare su queste vetture, vi sono anche i prezzi di listino, che a volte si aggirano sui 20mila euro, quindi decisamente interessanti. Ma vediamo la classifica delle 10 auto alimentate a GPL più vendute in Italia nei primi 90 giorni di quest'anno, dove in vetta svetta la Dacia Sandero con 8.943 auto immatricolate, seguita dalla Dacia Duster a quota 5.955, e quindi dalla Renault Captur a 4.372 immatricolazioni.

Medaglia di legno per Renault Clio con 3.114 vetture, quindi spazio a due DR, leggasi la 5.0 e la 4.0, rispettivamente a quota 3.079 e 2.108. Troviamo quindi un'altra Dacia, la Jogger, e un'altra DR, la 6.0.



Infine, a completare la top 10, la Lancia Ypsilon e la EVO 3, per un totale, compresi altri modelli, di ben 39.620 vetture piazzate sul mercato in questi primi tre mesi del 2023, contro i 30.547 di un anno fa.