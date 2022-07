Auto con gomme lisce o senza revisione: il nuovo report della Polstrada è un disastro

Curare la propria vettura è fondamentale per aumentare la sicurezza su strada, per sé stessi e per gli altri, lo ripetiamo spesso su queste pagine, molte persone però sembrano fare orecchie da mercante. Lo dice la nuova indagine Vacanze Sicure della Polstrada, che presenta un quadro alquanto desolante.

Lo studio si è focalizzato su un tema chiave: lo stato delle gomme delle auto. La Polstrada ha controllato la conformità dell'omologazione, la corrispondenza dei parametri dimensionali e prestazionali riportati sulla carta di circolazione, la presenza di eventuali tagli o danni e così via su quasi 13.500 vetture nel corso degli ultimi mesi. Gli agenti hanno fatto attenzione anche alla profondità del battistrada, che per legge dev'essere come minimo di 1,6 mm.

Ebbene la crisi economica in cui versiamo non ha certo fatto bene al parco circolante, con auto e pneumatici cambiati con meno frequenza. In Italia abbiamo infatti quasi 40 milioni di vetture con un'età media di 12 anni e 3 mesi, quasi il 60% del totale ha oltre 10 anni di vita. Ma torniamo agli pneumatici: i controlli effettuati in Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Campania e Sicilia in collaborazione con Assogomma e Federpneus hanno rivelato che nel 9% dei casi la gente viaggiava con gomme lisce. Sono poi saltate fuori tantissime vetture senza revisione, con pneumatici danneggiati sulle spalle e con disomogeneità sull'asse. Più è anziano un veicolo, più è facile trovare problemi di questa natura.

I mezzi con meno di dieci anni presentano problemi ai pneumatici e/o alla revisione nel 25% dei casi, 1 su 4, mentre con i veicoli più vecchi di 10 anni la percentuale sale al 40%, 2 auto su 5 presentano dunque delle irregolarità. Sono dati di gran lunga peggiorati se confrontati al 2011: per ogni veicolo non conforme del 2011, oggi ce ne sono 3,5. Il 5% del campione ha invece avuto problemi con equipaggiamento non omogeneo (pneumatici diversi sullo stesso asse, set misto di gomme invernali+estive ecc), il 5,4% ha presentato danni visibili a occhio nudo, mentre circa il 3% è stato fermato per avere pneumatici privi di omologazione.

Sottovalutare l'importanza degli pneumatici è una vera e propria follia, sono gli elementi che ci assicurano un ottimo grip in strada, soprattutto ad alte velocità o con manto bagnato. Dovrebbe essere l'aspetto più controllato di una vettura, invece tendiamo talvolta a dimenticarcene. Se siete in partenza per le vacanze, lungo o corto che sia il vostro viaggio, mettete in regola le vostre gomme per aumentare la sicurezza. E installate pneumatici estivi, è un obbligo di legge: guida al cambio gomme 2022.