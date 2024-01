Le auto del futuro si avvieranno con il riconoscimento facciale

"In futuro le auto voleranno", quante volte avete sentito questa frase? Ebbene, per ora dimenticatela. Non sappiamo ancora quando, e se, le nostre automobili potranno viaggiare nel cielo, a quanto pare però prossimamente si avvieranno grazie al riconoscimento facciale, e non solo...

Questa idea, alquanto futuristica (o distopica), è frutto dell'immaginazione di Continental, che avrebbe pensato a una piccola telecamera nascosta all'interno dell'abitacolo del veicolo e a un secondo occhio digitale da montare all'esterno. Nella visione del gruppo automobilistico tedesco, con il riconoscimento facciale sarà possibile non solo sbloccare l'auto e avviarla, anche pagare, magari alle colonnine di ricarica per EV. A quanto pare, sarà possibile anche far riconoscere dalla telecamere il viso dei nostri figli, senza che questi rischino di mettere in moto il mezzo.

Dunque, mentre noi ci chiediamo se mai riusciremo a ricaricare un'auto elettrica in 5 minuti, il mondo delle quattro ruote guarda già oltre. Continental spiega che l'implementazione della telecamera per il riconoscimento facciale non richiede alcun cambiamento all'interno della vettura. Infatti, questa andrebbe montata dietro lo schermo dell'infotainment, in un punto in cui l'automobilista è chiamato a guardare per forza di cose (anche ora).

"Per noi, l'esperienza del consumatore - ha commentato il responsabile della User Experience di Continental Automotive Boris Mergell - è definita non solo dagli aspetti funzionali e tecnici, ma anche dall'attrattiva estetica. Funzioni sofisticate di comfort e sicurezza, che non si notano visivamente durante l'uso, per noi sono un vero successo". Insomma, a quanto pare questa nuova tecnologia sembrerebbe essere pronta a conquistare l'automotive, distopia o futuro sicuro?



Mentre cercate una risposta vi mostriamo lo schermo trasparente per auto realizzato in cristalli Swarovski ideato sempre da Continental e mostrato al CES 2024 di Las Vegas.