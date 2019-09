Auto di Formula 2 filmata in autostrada, la polizia è a caccia del conducente

Ad eventi particolarmente strambi abbiamo assistito spesso durante i giorni scorsi. E' il caso dell'automobile bloccata dai carrelli di un supermercato, o anche della Tesla Model X che attraversa una strada allagata da un metro d'acqua. Ma in questa istanza l'avvenimento è ancora più raro.

Infatti è stata avvistata in Repubblica Ceca, più precisamente nei pressi di Pribram, una monoposto di Formula 2 mentre viene condotta tranquillamente in autostrada. Siamo a circa 60 chilometri dalla capitale Praga, dove un uomo dall'identità sconosciuta ha filmato la vettura che pare essere la Dallara GP2/08, utilizzata per gareggiare in GP2 nelle stagioni 2008, 2009 e 2010. Nel filmato la monoposto è seguita a ruota da una Chevrolet Corvette.

Le forze dell'ordine hanno acquisito il filmato e si sono subito mobilitate per rintracciare e fermare il conducente. Guidare un veicolo del genere al di fuori di un tracciato da corsa è illegale, poiché viola praticamente tutte le norme di sicurezza in vigore in ogni Paese. Dai fari anteriori e posteriori totalmente assenti all'altezza da terra, dalle emissioni alla salvaguardia dei pedoni. Per non parlare della pericolosa presenza dell'enorme alettone anteriore in caso di incidente, soprattutto con un pedone.

Piccola curiosità a margine. Dallara Automobili è stata l'azienda la quale ha aiutato Bugatti nello sviluppo e realizzazione della Chiron Longtail, la quale ha distrutto il record di velocità precedentemente detenuto dalla Agera RS tramite la velocità mostruosa di 490 chilometri orari. Tramite questo video potrete ammirare da vicino l'esatto esemplare in questione, lasciato così com'era dopo la prestazione, ornato di insetti spiaccicati.