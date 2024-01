Auto a folle velocità contro vettura ferma a posto di blocco: poliziotto miracolato. Video

Le telecamere di un'auto della polizia stradale dello stato statunitense dell'Oklahoma hanno ripreso delle scene veramente spaventose. Sembra la sequenza di un film d'azione, alla 'Fast & Furious', e invece... Un incidente spaventoso che sarebbe potuto finire in tragedia, soprattutto per il poliziotto: un vero miracolato.

Il video pubblicato su YouTube dalla Abc fa accapponare la pelle: fate attenzione, le immagini sono alquanto forti. Sembra un normale posto di blocco lungo l'Autostrada 'Interstate 40', il poliziotto Jesse Gregory, dopo aver fermato un Mercury Mariner, si avvicina al finestrino del veicolo. Passano pochi secondi, poi un tremendo scontro. Una Lexus GX 470 sopraggiunge a una velocità inaudita e si scaglia contro il Mariner (distruggendolo) per poi ribaltarsi fuori strada, rotolando per più metri.

Gregory viene letteralmente catapultato fuori dall'inquadratura. Si teme il peggio ma fortunatamente il poliziotto, secondo la ricostruzione della Abc7, ha riportato solamente una "lesione relativamente lieve al braccio sinistro". Si è venuto a sapere che anche i due automobilisti coinvolti nell'incidente stanno bene. L'agente Gregory ha poi rilasciato delle interviste in cui ha rivelato che si tratta del secondo episodio avvenuto nello stesso punto nell'arco di un mese. Il primo risale al 5 gennaio, ed era stato lo stesso Gregory a intervenire per prestare soccorso al collega rimasto gravemente ferito nell'impatto. Dagli USA voliamo in un secondo all'Europa, dove solamente pochi giorni fa in Svizzera la nebbia ha fatto una 'strage' sull'Autostrada A7.

Tornando invece al poliziotto, l'agente ha anche ricordato ai conducenti di rallentare in prossimità dei posti di blocco; ha anche dichiarato di non aver sentito la Lexus GX 470 frenare prima dell'incidente. A questo proposito, saranno le indagini (ancora in corso) a svelare quale sia stata la causa dell'impatto; in questo caso potrebbe essere d'aiuto la scatola nera nell'abitacolo, a tal proposito da luglio 2024 la scatola nera diventa obbligatoria sulle nuove auto in Europa.