Le auto della F1 2020 Deluxe Schumacher Edition in un nuovo trailer

Il mese di luglio sarà alquanto "di fuoco" per gli appassionati di Formula 1. Non tanto per una ripresa del vero campionato ma per l'uscita di F1 2020, il videogioco per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il titolo renderà anche omaggio al grande Michael Schumacher con un'edizione speciale.

La notizia non è certo nuova, oggi però possiamo mostrarvi un nuovo trailer dedicato alla Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 con 4 (+1) auto esclusive. Oltre alla storica Ferrari F2004 troviamo nel "pacchetto" anche la 1991 Jordan 191, la vettura con cui Schumacher ha letteralmente iniziato la sua carriera di successi, la 1994 Benetton B194 con cui il campione tedesco ha vinto il suo primo campionato del mondo, la 1995 Benetton B195 e la 2000 Ferrari F1-2000, una monoposto con cui Schumacher riuscì a conquistare 10 pole position e 10 vittorie, arrivando trionfante a fine campionato.

Come accennato appena sopra, la F1 2020 Deluxe Schumacher Edition sarà disponibile dal prossimo 7 luglio 2020 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, Xbox One (anche in versione migliorata su Xbox One X), DVD e Steam per PC, sul servizio streaming Google Stadia. Per ingannare l'attesa, fate un giro sul circuito di Monaco in questo recente trailer ufficiale.