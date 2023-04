Quali sono le auto EV più ricercate su Google? Un brand è scontato

Tesla si trova spesso all’apice di diverse classifiche di vendita nei vari paesi del globo ma svetta anche nelle classifiche meno canoniche. Gridserve ha stilato una classifica delle auto elettriche più ricercate su Google nel 2022, ma anche in questo frangente Tesla sbaraglia la concorrenza.

Gridserve è una compagnia che si occupa di leasing di auto EV e ha deciso di fare una piccola ricerca per mettere nero su bianco quali sono le auto più ricercate e potenzialmente più interessanti per il pubblico, analizzando oltre 300 vetture elettriche in vendita in ogni paese degli Stati Uniti.

Una volta raccolta i dati è emerso che la vettura più ricercata oltreoceano, in Europa e in tutto il mondo è la Tesla Model 3 con quasi 20 milioni di ricerche su scala globale, cercata 19.989.872 di volte, per essere precisi. Al secondo posto si è piazzata la Kia EV6 con poco meno di 16 milioni di ricerche, mentre sul gradino più basso del podio troviamo nuovamente Tesla, con la Model Y che ha totalizzato 13,9 milioni di ricerche.

Tesla Model S chiude la Top 5 con 11,4 milioni di ricerche, anticipata dalla Hyundai Ioniq 5, che è stata inserita nel motore di ricerca 12,6 milioni di volte. La Top 10 prosegue con Porsche Taycan (10,5 milioni), Tesla Model X (9,5 milioni), Polestar 2 (8,2 milioni), Lexus RZ (7,1 milioni) e BMW i4 (7 milioni).

Guardando ai singoli paesi degli Stati Uniti invece, è emerso che Tesla Model 3 è il modello più ricercato in 41 stati, Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6 sono le più ricercate in 3 paesi, mentre in Montana e Wyoming ricercano soprattutto il Rivian R1T. In Michigan invece, sono tutti pazzi per la Cadillac Lyriq (la Cadillac Lyriq è andata sold out in 19 minuti).