La prima auto EV Lamborghini sarà simile alla Ferrari Purosangue? Queste le parole del CEO

Lamborghini ha registrato un fatturato da record nel Q1 2022, ma l’azienda non si siederà certo sugli allori, ed è anzi proiettata al futuro, che vedrà ancora powertrain termici ed ibridi, ma con un occhio già a fuoco sull’elettrico. A tal proposito il CEO Stephan Winkelmann ha svelato dettagli importanti sulla prima Lamborghini 100% elettrica.

Intervistato dal magazine Top Gear, il CEO dell’azienda di Sant’Agata Bolognese ha specificato che il quarto modello che andrà ad affiancare Huracan, Urus e l’erede della Aventador sarà una vettura completamente elettrica e che arriverà sul finire dell’attuale decade, quindi entro il 2030.

Winkelmann ha poi dichiarato che si tratterà di una vettura “gran turismo” 2+2 con un assetto rialzato rispetto al normale, le stesse parole che spesso sono state utilizzate per descrivere l’imminente Purosangue, il primo SUV Ferrari. Nel caso di Lamborghini però non ci sarà un V12 sotto al cofano. Il CEO ha anche aggiunto che “Sarà una vettura più versatile e sarà la prima full electric del marchio, che arriverà prima della Urus 100% elettrica”.

Ricordiamo infatti che il capo del design del modello ha confermato l’arrivo di una Urus elettrica, ma avverrà più avanti negli anni, e a questo punto non sarà lei a dare inizio alla gamma full electric di Sant’Agata Bolognese.

Proseguendo nell’intervista, il CEO ha poi parlato di come cambierà il look delle vetture elettriche, puntando l’attenzione sulle maggiori libertà concesse dal powertrain elettrico, che permetterà ai designer Lamborghini di dare libero sfogo alla propria creatività: “Il posizionamento della batteria ti offre stili di carrozzeria inaspettati, così abbiamo l'opportunità di essere diversi in termini di stili di carrozzeria, ma le auto saranno sempre immediatamente riconoscibili come Lamborghini”.

Alla luce di quanto riportato, ciò potrebbe spiegare il perché della presenza di una Porsche Taycan Sport Turismo avvistata nella fabbrica Lamborghini nei giorni scorsi.