Le auto EV saranno mai efficienti come la BMW 730d? Oltre 1600 km con un pieno di gasolio

Col futuro dominato dalla mobilità elettrica ormai assistiamo spesso alle sfide più disparate che valutano l’ancora bassissima autonomia offerta dalle auto EV, mentre Joe Achilles, youtuber appassionato di BMW, ha pubblicato un’ultima ode al motore diesel, in particolare a quello della Serie 7 730d, un vero e proprio miracolo dell’efficienza.

In particolare si è chiesto quanto siano diventati efficienti i motori a gasolio di ultima generazione, prima che iniziasse la loro scomparsa dalla maggior parte delle offerte dei vari costruttori. Per questo motivo ha scelto una BMW Serie 7 730d generazione G11 (per adesso la nuova Serie 7 è arrivata in Europa solo con la motorizzazione elettrica) e ha deciso di fare un viaggio con l’obiettivo di andare da Londra a Madrid attraversando l’Eurotunnel, la Francia e la Spagna, con un solo pieno di gasolio, stivato all’interno del serbatoio da 80 litri della Serie 7.

Sotto al cofano della vettura in questione c’è un motore 6 cilindri da 3.0 litri capace di 265 CV e 620 Nm di coppia, collegato alle sole ruote posteriori tramite un cambio automatico a 8 rapporti. Inoltre era dotato di varie modalità di guida, tra le quali c’è una modalità “eco” perfetta per questa impresa, abbinata a un set di pneumatici Michelin Primacy 4 che prediligono l’efficienza alla prestazione pura.

Chiaramente l’obiettivo è stato raggiunto: Joe ha viaggiato per un totale di 22,5 ore e quando si è fermato all’albergo di Madrid il contachilometri segnava 1026.5 miglia, vale a dire circa 1650 km, con il computer di bordo che dava ancora 155 km da percorrere prima di rimanere a secco. Il nostro protagonista ha anche precisato che il viaggio non è andato nel migliore dei moti in termini di efficienza, dato che spesso hanno trovato delle code e tratti a bassa andatura che hanno fatto consumare più del dovuto (si tratta comunque di una berlina molto grossa e pesante da spostare).

Alla fine Joe ha utilizzato soltanto 72 litri di gasolio degli 80 disponibili, costati circa 139 euro. A questo punto lasciamo a voi le eventuali considerazioni pensando allo stessa sfida ma a bordo di una vettura elettrica: quante soste avrebbe dovuto fare prima di arrivare a destinazione? Quante ore in più ci avrebbe messo? E soprattutto, avrebbe davvero risparmiato, tenendo conto che le ricariche veloci non sono poi così economiche?