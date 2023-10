Un'auto d'epoca su quattro presenta i chilometri scalati: attenzione a questi marchi

Tutti noi sappiamo bene quanto possa essere rischioso acquistare un’auto usata. Se poi pensiamo alle auto d’epoca i rischi raddoppiano, perché magari non tutta la vita della vettura è stata ben documentata. Ma quali sono, statisticamente parlando, i marchi più soggetti a eventuali truffe?

Ci aiuta a rispondere a questa domanda carVertical, il portale europeo che tiene traccia di tutto ciò che succede (ed è successo) alle auto di seconda mano attualmente in vendita. La truffa più diffusa, anche sulle auto d’epoca, resta la contraffazione del contachilometri: un veicolo su quattro (il 25,4%) prodotto prima del 1993 presenta una irregolarità nel contachilometri. In media vengono scalati 83.000 chilometri da ogni vettura contraffatta, al fine di far salire la quotazione. Il rischio maggiore lo si ha acquistando vetture che hanno tra i 28 e i 31 anni di età, i marchi maggiormente coinvolti inoltre sembrano essere Ferrari al 38,9%, Honda al 34,2%, Ford al 32,6% e BMW al 31,6%. Attenzione anche a Mercedes-Benz con il 25,9% e Porsche con il 20,1%.

Per fare un esempio: una Mercedes-Benz 560 del 1987 con circa 75.000 km sul contachilometri potrebbe sembrare un ottimo affare, un controllo su carVertical ha però mostrato come i reali chilometri percorsi siano stati oltre 295.000. Un altro caso riguarda una BMW Serie 3 Coupé del 1990 con 123.243 chilometri dichiarati: peccato che si sia arrivati a questa cifra partendo da oltre 320.000 km. Purtroppo, come abbiamo visto di recente, la truffa dei chilometri scalati colpisce anche le auto semi-nuove, non solo quelle d'epoca.

Gli esperti di settore cosa consigliano di controllare, in particolare, durante l’acquisto di un’auto d’epoca? Beh per verificare che il mezzo sia autentico è bene verificare che il VIN (il numero d’identificazione) coincida sulle varie parti: dal parabrezza si può passare al telaio, senza ovviamente dimenticare il coperchio del motore. Bisogna poi fare attenzione a eventuali tracce di corrosione nella carrozzeria e misurare lo spessore della vernice, in modo da individuare possibili riparazioni. Ottenere poi una scheda di manutenzione completa dell’auto sarebbe cosa buona e giusta: conoscere tutti gli interventi che si sono verificati nel tempo è essenziale per realizzare un buon affare.