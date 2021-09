L'auto a energia solare si avvicina: Lightyear ha raccolto fondi

Lightyear è una startup olandese piccola ma con grandi ambizioni. Nelle scorse ore ha infatti raccolto ben 110 milioni di dollari per proseguire con lo sviluppo della sua auto ad energia solare. I modelli completamente elettrici sono già particolarmente sostenibili, ma queste nuove tecnologie possono accelerare il percorso di transizione ecologica.

Tempo fa il brand aveva attirato su di sé le luci dei riflettori grazie alla presentazione di Stella e Stella Lux, cioè due veicoli a energia solare in grado di produrre più energia di quella consumata per il movimento. Ovviamente non si trattava di vettura in grado di essere immediatamente commercializzate su larga scala ma di contro la Lightyear One, una berlina visibile in fondo alla pagina e mostrata per la prima volta più di due anni fa, si avvicina molto di più al normale concetto di autovettura e promette un range di 725 chilometri per singola carica (i primi test hanno avuto esito positivo).

Il progetto per il lancio sul mercato è davvero arduo, ma con 110 milioni di dollari in più sarà un po' più semplice proseguire:"Abbiamo raggiunto il traguardo dei 110 milioni di dollari di finanziamento con l'aiuto di una delle più grandi compagnie assicurative internazionali, l'olandese Cooperation DELA. Questo investimento si allinea con il loro focus sulla sostenibilità a lungo termine. Insieme possiamo lavorare sulla nostra missione condivisa, che consiste nel portare a tutti e ovunque la mobilità pulita."

Come accennato in apertura, anche Lightyear ha la sua sede nei Paesi Bassi, e a quanto pare molti concittadini facoltosi hanno dato il loro contributo alla causa. Tra questi troviamo anche il collezionista d'arte Joop van Caldenborgh, che ha piena fiducia nel CEO di Lightyear, Lex Hoefsloot.

"E' bello assistere al riconoscimento da parte degli investitori, cosa che testimonia la fiducia che pongono in Lightyear. Grazie a questa fiducia e ai fondi ricevuto dai nostri investitori, possiamo crescere ulteriormente come compagnia e portare l'esclusivo modello Lightyear One sul mercato entro il 2022." Così il dirigente si è espresso nel merito della vicenda.



Insomma, la macchina elettrica a energia solare si avvicina sempre di più, ma sappiate che gli enormi investimenti nello sviluppo e nella costruzione hanno un costo: ogni esemplare richiederà un esborso di 149.000 euro, tasse incluse.