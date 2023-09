Auto elettriche, sull'A4 apre il primo centro di ricarica drive through

La prima stazione drive-through italiana sarà costruita a Brescia sull'autostrada A-4. Queste stazioni di ricarica sono le più simili alle stazioni di rifornimento standard che siamo stati per anni abituati a vedere, non ci sarà un parcheggio dedicato, bensì un'unica linea di colonnine a ricarica rapida.

Le colonnine saranno disposte sotto delle pensiline alimentate a pannelli solari, pensate per ricaricare e ripartire velocemente. Con l'aumentare della potenza di ricarica queste soluzioni sono sempre più possibili e attualmente sono molto diffuse nel Regno Unito. Federcarrozzieri però, ha avvisato che i costi di riparazione dei veicoli elettrici stanno aumentando, nel corso del 2023 siamo già a un +30%.

L'impianto verrà realizzato a partire dal 2024 presso gli spazi Truck Park di Brescia Est che, ad oggi, è il più grande parco camion d'Europa. Il piano è di partire con 8 stalli espandibili in futuro fino a 16. La potenza massima di ogni singolo stallo sarà di 400kw.

La nuova costruzione rientra in un progetto più vasto, chiamato di A4 Holding per il biennio in corso, che prevede la costruzione di altri 22 punti di ricarica entro il 2024 grazie alla tecnologia messa a disposizione da Fastned.

Attualmente sul tracciato dell'autostrada che corre dal Nord Est al Nord Ovest, uno dei corridoi TEN-T più importanti dello Stivale, sono presenti 40 punti di ricarica in 13 aree di servizio complessivo, un numero destinato a crescere nei prossimi anni attraverso il grande piano dell'Unione Europea che comporta uno stanziamento di ben 221 milioni di euro per aumentare il numero di colonnine nel nostra paese.