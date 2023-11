Auto elettriche, ZF presenta il freno full electric che migliorerà l'autonomia

Dopo le cinture di sicurezza riscaldabili, al Next Generation Mobility Day di Shangai, ZF ha introdotto un sistema frenante elettromeccanico. Questa tecnologia, che sfrutta l'elettricità per frenare ogni ruota, eliminerebbe la necessità di un sistema idraulico e liquido.

I vantaggi di questo sistema sarebbero numerosi. Anzitutto, afferma ZF, ridurrebbe gli spazi di frenata, consentendo un risparmio di distanza fino a nove metri a 100 km/h. Inoltre comporterebbe una riduzione dei costi logistici e di montaggio grazie all'assenza dell'impianto impianto idraulico. La costruzione di auto elettriche, così facendo, diventerebbe più economica, poiché il sistema richiede meno componenti, e la manutenzione sarebbe molto più rapida e meno onerosa.

Secondo il CEO del Gruppo ZF, il Dr. Holger Klein, questo sistema, definito "by-wire" "rappresenta un significativo arricchimento della gamma di sistemi di telaio connessi di ZF, aprendo la strada a una nuova era di controllo dei veicoli".

Ma il beneficio forse più significativo sarebbe il recupero più efficiente dell'energia in frenata. Ciò contribuirebbe (teoricamente) a un aumento dell'autonomia delle auto elettriche fino al 17%. ZF ha sottolineato che, come conseguenza legata alla progettazione di questo sistema, tutto questo comporterebbe infine una riduzione delle emissioni di particelle legate all'abrasione dei freni. Questo sarebbe un elemento chiave anche in funzione delle nuove normative Euro 7.