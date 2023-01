Le auto elettriche in Wyoming non s'hanno da fare: 'Vietato venderle fino al 2035'

Va controcorrente lo stato del Wyoming, negli Usa, pronto ad approvare una legge che vieti la vendita di auto elettriche fino al 2035. Nonostante il mercato spinga verso il 'green', così come confermato dalla classifica delle auto più vendute in Europa a novembre 2022, oltre oceano puntano verso la direzione opposta.

Come mai questa decisione alquanto bizzarra? Secondo un senatore dello stato del Wyoming, l'elettrificazione del settore auto provocherà una grave crisi nell'industria petrolifera e di quella del gas, che vede nella stessa nazione migliaia di occupati. Parlando con il Cowboy State Daily, il senatore Jim Anderson ha dichiarato che la nuova legislazione introdotta punta a “respingere i divieti sulle nuove vendite di auto con motore a combustione interna in stati come la California e New York". E ancora: “Dato che gli Stati Uniti hanno costantemente investito nell'industria petrolifera e del gas per sostenere i veicoli alimentati a gas, e tale investimento ha portato alla continua occupazione di migliaia di persone nell'industria petrolifera e del gas nel Wyoming e in tutto il paese”.

La risoluzione si chiama "Phasing Out New Electric Vehicle Sales By 2035", che tradotto significa “Eliminazione graduale della vendita di auto elettriche prima del 2035”, è stata presentata venerdì scorso ed ha già ricevuto un forte sostegno dai membri della Camera dei rappresentanti e del Senato del Wyoming. Nel dettaglio, alla Sezione 1 della stessa risoluzione si legge: “Che il legislatore incoraggi ed esprima come obiettivo la graduale eliminazione della vendita di nuovi veicoli elettrici nello stato del Wyoming entro il 2035”. Mentre alla Sezione 2. “Che il legislatore incoraggia le industrie e i cittadini del Wyoming a limitare la vendita e l'acquisto di nuovi veicoli elettrici nel Wyoming con l'obiettivo di eliminare gradualmente la vendita di nuovi veicoli elettrici nel Wyoming entro il 2035”.

Il Wyoming è lo stato meno popolato degli USA, con solo mezzo milione di residenti, ma è l'ottavo produttore di petrolio d'America, e proprio per questo è preoccupato dell'eliminazione del motore a combustione e della “minaccia” dell'elettrico. Il documento conclude tra l'altro con un allarme: “I minerali critici utilizzati nelle batterie elettriche non sono facilmente riciclabili o usa e getta, il che significa che le discariche municipali nel Wyoming e altrove dovranno sviluppare pratiche per smaltire questi minerali in modo sicuro e responsabile".

Al di là della legge decisamente discutibile, sono diversi i timori verso un mondo dell'auto full electric, come confermato di recente anche dal CEO di Stellantis, Carlos Tavares, che ha chiesto incentivi ai governi per favorire la diffusione delle elettriche, auto ancora troppo costose.