Auto elettriche, niente WRC: 'Non è un'opzione'

I vertici del Campionato del mondo di rally hanno confermato che si continuerà a utilizzare motori a combustione interna (ICE) oltre il 2027, smentendo le speculazioni riguardo a una possibile transizione ai veicoli elettrici nell'ambito della competizione per migliorare la sua immagine.

Attualmente, le auto Rally1 sono dotate di motori da 1,6 litri alimentati da carburanti sostenibili e sono integrate con un sistema di recupero energetico sviluppato da Compact Dynamics, che permette l'uso di veicoli elettrici sia nelle tappe speciali che fuori dalle stesse (ecco le 10 auto da rally più iconiche di sempre). L'unità ibrida, che produce 100 kW di potenza aggiuntiva, è stata concepita per rendere la competizione più rilevante, cercando di allineare il Rally1 con le auto di serie da cui prendono ispirazione.

Nonostante possano esserci delle revisioni, sembra che questa configurazione rimarrà in vigore a lungo termine, poiché Peter Thul, direttore senior per lo sport presso WRC Promoter, ha dichiarato che non è in programma una transizione verso l'alimentazione puramente elettrica.

"Al momento, la discussione sui regolamenti futuri è assolutamente importante e tutti coloro che partecipano al Campionato concordano che debba essere un mix di carburante ibrido e sostenibile, qualunque sia la combinazione" Riferisce Thul.

Thul ha parlato anche dell'idrogeno, che potrebbe rivelarsi una scelta eccellente per futuro. Tuttavia anche Toyota, una delle aziende leader in questo settore, ha riconosciuto che ci vorrà tempo per sviluppare ulteriormente questa tecnologia e renderla pratica, sembra anche che in Danimarca stiano chiudendo tutti i distributori di idrogeno. Per grandi stravolgimenti dunque ci sarà ancora da aspettare, almeno secondo le parole di Thul.