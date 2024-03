Auto elettriche Volvo, escamotage per ridurre i tempi di ricarica del 30%: basta un update

Grazie ad una tecnologia chiamata "Breathe", Volvo sarebbe in grado di ridurre del 30% il tempo di ricarica delle batterie delle sue auto elettriche, da 10% a 80%. Questo intervallo di ricarica, ricordiamo, garantisce un'efficienza ottimale senza compromettere l'autonomia o la densità energetica delle batterie.

QUetsa tecnologia è futto di una collaborazione con Breathe Battery Technologies, una startup derivata dall'Imperial College di Londra, per migliorare le prestazioni di ricarica delle sue auto elettriche. L'investimento in questo software della casa automobilistica svedese nel settore tecnologico è frutto nel processo di elettrificazione marchio svedese, il quale ha anche annunciato di recente di aver chiuso con i motori diesel.

La tecnologia Breathe si differenzia dai softtware di gestione della ricarica tradizionale grazie al suo approccio adattivo, che monitora costantemente i parametri della batteria in tempo reale per garantire una velocità di ricarica ottimale e sicura. Questa soluzione non solo migliora l'esperienza di ricarica, ma riduce anche i rischi di deterioramento delle batterie e incidenti durante la ricarica.

Volvo assicura che il software Breathe sarà facilmente scalabile e compatibile con l'hardware attuale delle sue auto elettriche di nuova generazione, senza necessità di modifiche sostanziali. Tuttavia, l'azienda non ha ancora fornito una data precisa per l'implementazione del software nei suoi veicoli elettrici esistenti o se sarà disponibile solo per i nuovi modelli. Ulteriori dettagli saranno sicuramente annunciati in futuro.

Il CEO di Volvo ha espresso molto ottimismo riguardo alla crescita del mercato delle auto elettriche. Egli ha previsto un notevole aumento della domanda nei prossimi anni grazie all'aumento del reddito disponibile dei consumatori. Volvo stessa ha registrato un notevole incremento delle vendite di veicoli elettrici, rappresentando il 16% della sua produzione totale nel 2023.



Anche altri produttori come BMW, Volkswagen e Mercedes stanno ottenendo risultati positivi nelle vendite di veicoli green in Europa. Tuttavia, in Italia la quota di auto elettriche rimane relativamente bassa, ma l'introduzione di nuovi incentivi potrebbe cambiare la situazione.

