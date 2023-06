Le auto elettriche Volkswagen vendono meno del previsto: ridotti i turni in fabbrica

La Germania è molto simile all'Italia in quanto ad auto elettriche: gli EV non stanno decollando. Nonostante i grossi investimenti delle case automobilistiche i tedeschi non sono riusciti ancora a farsi rapire dalle vetture green e lo si capisce chiaramente dalle ultime notizie che giungono da Volkswagen.

Stando a quanto riferito da auto-motor-und-sport, uno dei più autorevoli siti tedeschi, lo stabilimento di Emden sarebbe stato costretto a ridurre i turni di lavoro dei propri operai visto che la domanda del SUV ID.4 e della berlina ID.7, vettura con autonomia da 700 km, sta scarseggiando, o per lo meno, risulta essere inferiore al previsto.

A differenza della produzione dei veicoli a motore termico, quindi benzina e diesel, che continua a restare sui livelli soliti, la realizzazione dei veicoli elettrici è stata ridotta di conseguenza si è deciso di prolungare la pausa dei dipendenti di una settimana. Inoltre, 300 dei 1.500 lavoratori che sono al momento impiegati nello stabilimento di Emden con contratto temporaneo, non vedranno il rinnovo dell'accordo dopo agosto 2023.

A confermare ulteriormente la situazione non proprio idilliaca è stato Manfred Wulff, capo del comitato aziendale dello stabilimento di Emden, che attraverso un'intervista ha fatto sapere che la domanda dei veicoli elettrici è risultata inferiore del 30 per cento rispetto alle previsioni di produzione, con i clienti che appaiono quindi ancora molto scettici.

Di conseguenza la Volkswagen ID.7, che sarebbe dovuta entrare in produzione a inizio luglio, è stata posticipata alla fine dell'anno in corso. VW realizza le sue auto elettriche negli stabilimenti di Emden, Zwickau, Hannover e Dresda, e si spera ovviamente che il calo di produzione sia solo temporaneo in attesa che la situazione possa definitivamente assestarsi.

Olaf Lies, ministro degli affari economici della Bassa Sassonia, ha spiegato al quotidiano North West: “L’immatricolazione dei veicoli elettrici continua ad essere elevata, ma ci preoccupa il calo attuale della domanda, non solo per Volkswagen, ma per tutti i produttori”. Non sono quindi da escludere nuovi incentivi per l'acquisto di EV e una riduzione delle imposte.