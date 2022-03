Sulle auto elettriche Volkswagen arriva il software 3.0: tutte le novità

Le automobili di nuova generazione somigliano moltissimo a dei computer su quattro ruote, anche l'accostamento agli smartphone non è per nulla sbagliato, vista la loro possibilità di aggiornarsi over-the-air grazie al 4G. Ebbene Volkswagen ha annunciato il software 3.0 per la sua famiglia elettrica ID.

Il nuovo firmware 3.0 andrà ad arricchire le funzionalità delle nuove ID.3, ID.4, ID.4 GTX, ID.5 e ID.5 GTX. Fra le novità abbiamo nuovi sistemi di assistenza smart con Travel Assist with Swarm Data, un Cruise Control Adattivo e Predittivo capace di regolare la velocità in presenza di curve, rotatorie e molto altro. Grazie ai due radar di bordo, il Travel Assist with Swarm Data può anche tenere d'occhio il traffico attorno alla vettura, supportando in modo attivo i cambi di corsia in autostrada a 90 km/h e più.

Con il Park Assist Plus, la vettura può aiutarci a cercare un parcheggio, fino a 40 km/h per i parcheggi paralleli, fino a 20 km/h per i parcheggi a pettine. L'assistente può anche aiutarci nella manovra in caso di bisogno. Con il nuovo Park Assist Plus with Memory Function è possibile persino registrare delle manovre di parcheggio tipiche, al di sotto dei 40 km/h e fino a 50 metri di distanza. Volkswagen ha migliorato anche il suo head-up display con realtà aumentata, che ora sul fronte della navigazione mostra una bandiera d'arrivo con la distanza, delle frecce di direzione, le uscite alle rotatorie, direzioni e distanze, cambi corsia del Travel Assist e avvisi sulla percentuale di energia residua. La proiezione farà sembrare le info a 10 metri di distanza dal veicolo.

Le novità non finiscono qui, visto che è stato migliorato anche il controllo vocale interno delle auto ID, basta dire "Hello ID" e chiedere ciò di cui abbiamo bisogno, la risposta arriverà nel giro di qualche secondo. Il sistema riconosce anche frasi del tipo "Ho troppo caldo", attivando di conseguenza il climatizzatore. Chiudiamo in bellezza con il nuovo Smart e-route planner, che vi aiuta a pianificare i viaggi in maniera ancora più precisa, con stop pensati per farvi arrivare a destinazione nel più breve tempo possibile, e la velocità di ricarica migliorata. I modelli con batteria da 77 kWh infatti potranno caricare a un massimo di 135 kW presso le colonnine compatibili; si tratta di 10 kW in più rispetto al passato.



Speriamo che queste novità possano funzionare anche sul nuovo van elettrico Volkswagen ID. Buzz.