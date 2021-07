Le auto elettriche volano in Europa: a maggio le vendite sono eccezionali

L'Europa è sempre stato un mercato importantissimo per i produttori di auto elettriche, e di recente ha superato nuovamente la Cina (ecco gli ultimi dati) per volumi complessivi tornando in vetta davanti al Paese orientale e agli Stati Uniti.

A quanto pare la crescita non vuole saperne di rallentare, poiché gli ultimi dati inerenti le vendite di modelli plug-in per il mese di maggio mostrano un valore incredibile: rispetto allo stesso mese del 2020 i numeri sono quadruplicati.

Nello specifico stiamo parlando di 178.290 nuove registrazioni per le auto elettriche e per le ibride plug-in, che si traduce in un market share del 16 percento. A condividere queste strabilianti informazioni è un report di Jose Pontes, che sottolinea un equilibrio perfetto tra BEV e PHEV.

Dall'inizio di gennaio alla fine di maggio i cittadini europei hanno acquistato ben 796.000 veicoli a batteria, che incarnano il 15 percento delle vendite totali di autovetture. A dominare la scena a maggio è stata ancora la Tesla Model 3 con 8.858 esemplari piazzati, mentre da inizio anno la berlina californiana è stata preferita ben 43.000 volte. Al secondo posto troviamo invece la Volkswagen ID.3 con 6.227 esemplari venduti a maggio e 23.929 nei primi cinque mesi del 2021. A chiudere il podio ci pensa la Renaul ZOE, con 5.858 preferenze a maggio e 22.508 da inizio anno. Tra i modelli recenti più apprezzati notiamo la presenza della Skoda Enyaq iV (5.464 esemplari) e la Volkswagen ID.4 (4.922 esemplari), ma hanno fatto bene anche Ford Kuga PHEV e Volvo XC40 PHEV.

Passando ai produttori, la medaglia d'oro va a Volkswagen col 25 percento di market share tra i venditori di veicoli plug-in, mentre quella d'argento la strappa Stellantis con un 14 percento di share grazie soprattutto ai modelli ibridi. Daimler deve accontentarsi del terzo posto con uno share del 12 percento, mentre Tesla è fuori dalla classifica a causa dei pochissimi modelli commercializzati sul Vecchio Continente.



Per il prossimo futuro il settore dovrà tenere sicuramente d'occhio Volvo, che dopo aver annunciato di voler elettrificare integralmente e rapidamente tutta la propria gamma di veicoli, ha inaugurato una nuova generazione di modelli elettrici attraverso la Volvo Concept Recharge.