Le auto elettriche volano in Europa: in Italia è +236% nel 2021, tutti i dati

Spesso su queste pagine scriviamo che le vendite di auto elettriche (Plug-in Hybrid comprese) sono in aumento in tutta Europa. Oggi possiamo quantificare queste vendite grazie ai dati relativi al terzo trimestre del 2021, da luglio a settembre.

In Unione Europea, Paesi EFTA (Norvegia, Svizzera e Islanda) più il Regno Unito si sono registrate 2.675.567 nuove immatricolazioni nel Q3 2021, -23% rispetto all'anno precedente. Di queste 548.972 sono state auto elettriche, BEV e PHEV, +48% rispetto allo stesso periodo del 2020, con queste auto che ormai rappresentano il 20,5% del mercato. Guardando i dati più nello specifico scopriamo che le auto 100% elettriche (BEV e FCV) hanno venduto 309.239 unità, in salita del 57% e all'11,6% di market share.

Le PHEV, ovvero le Plug-in Hybrid, hanno fatto segnare 239.733 unità, in salita del 39% e al 9% dello share. Le ibride standard, HEV, hanno fatto segnare 588.429 immatricolazioni, in salita del 26% e al 22% di share. Dall'inizio dell'anno (Q1-Q3 2021), le auto totali vendute in UE+EFTA+UK sono state 9.161.918, +7%. Di queste 801.025 sono state 100% elettriche (BEV e FCV) in salita del 91% e all'8,7% di market share. Le Plug-in Hybrid PHEV hanno fatto addirittura registrare un +121% con 777.694 unità e l'8,5% di share. In totale le elettriche BEV+PHEV+FCV hanno fatto segnare 1.578.719 unità, +105% rispetto al 2020 e al 17,2% di share. Le ibride standard invece (Mild e Full) sono state 1.871.017, +91% e 20,4 di share.

Qual è il Paese più elettrico? La Germania con 478.121 unità BEV+PHEV+FCV, in salita del 134%. Secondo posto per il Regno Unito con 212.181 unità (+95%), terzo posto per la Francia con 208.771 auto a +88%. Solo quarta (anche se in rapporto alla popolazione sono numeri eccezionali) la Norvegia, ferma a 109.139 vetture a +62%. Pur avendo in tutta la nazione gli abitanti della sola Roma, la Norvegia è comunque riuscita a fare meglio dell'Italia, quinta con 100.511 unità elettriche, in salita però del 236% (siamo dunque uno dei Paesi che sta crescendo maggiormente in questo senso). Sesta la Svezia a +72% e 97.003 unità. A settembre 2021 inoltre l'auto più venduta in Europa è stata la Tesla Model 3.