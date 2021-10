Le auto elettriche vengono prima delle tradizionali: Stellantis dà priorità alle EV

Il mondo tech sta vivendo un momento molto particolare, caratterizzato dalla mancanza dei chip. Uno "shortage" che sta frenando l'industria come mai era successo prima, anche quella automotive che non sa come produrre le sue auto super tecnologiche. Le scorte sono limitate e Stellantis ha deciso di dare priorità alle elettriche: perché?

Visto il numero limitato di semiconduttori disponibili, le aziende stanno decidendo di dare priorità ai modelli più costosi per massimizzare i profitti. Stellantis, che sotto la sua ala detiene 14 marchi americani, italiani e francesi, ha deciso di produrre a testa bassa più elettriche e meno auto tradizionali per ottenere maggiori profitti dalla vendita. Inoltre è una scelta che abbraccia tutti i principali trend del momento, che vedono le EV crescere costantemente anche in vista del ban deciso dall'Europa: addio alle nuove auto a benzina e diesel dal 2035.

Della questione ha parlato Anne-Lise Richard nel corso di un'intervista ad Automotive News: "Continueremo a produrre diverse motorizzazioni ma le EV verranno prima. Sempre più pubblico aspira ad acquistare un'elettrica oggi". Certo in diversi Paesi d'Europa ci sono incentivi attivi, in Italia per oltre un anno abbiamo avuto l'Ecobonus, che ha permesso a moltissimi utenti di avere uno sconto fino a 10.000 euro sull'acquisto di una nuova EV (ora però i fondi sembrano essere terminati).

Bisognerà vedere la risposta del pubblico quando dallo Stato non ci saranno più aiuti... Al di là di questo però, è chiaro che il futuro sarà elettrico e la stessa Stellantis ha investito 30 miliardi di euro per produrre veicoli elettrici e software all'avanguardia. Già oggi in Europa Stellantis propone 14 BEV, e fra queste abbiamo la Peugeot e-208, la Opel Corsa-e (la e-208 e la Corsa-e sono uguali?), la Fiat 500 elettrica e la Citroen Ami, solo per ricordare le più famose. Il 14% delle vendite totali di Stellantis sono 100% elettriche, una cifra destinata sicuramente a salire.