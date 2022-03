Impressionante Tesla: di Elon Musk oltre il 70% delle BEV vendute a inizio 2022 negli USA

Il mercato delle auto elettriche continua a crescere negli Stati Uniti, un Paese considerato difficile per bisogni e tradizioni. Nonostante questo la crescita a gennaio 2022 rispetto a gennaio 2021 è stata del 62%, con un brand che domina incontrastato.

Nel mese di gennaio 2022 sono state vendute 50.384 vetture 100% elettriche in tutti gli Stati Uniti. Un market share ancora irrisorio per il Paese, siamo infatti al 4,3%, rispetto a un anno prima però siamo saliti dal 2,3%, il che significa +87%. A dominare la Top 10 delle BEV più vendute troviamo Tesla, che ha sul podio tre modelli differenti.



La Tesla Model Y è la regina di gennaio 2022 con 18.549 vetture, il 36,8% del totale. Cifre impressionanti che si aggiungono alle 13.604 Tesla Model 3, un altro 27% rispetto al totale. Con due modelli, dunque, Tesla detiene il 63,8% dell'intero mercato elettrico, fetta alla quale bisogna aggiungere anche 3.903 Model S - per un totale del 73,8% dell'interno mercato BEV USA.



La Top 10 continua con la Ford Mustang Mach-E a 2.781 unità, la Nissan LEAF a 1.479, la nuova Hyundai IONIQ 5 a 1.253 (e negli Stati Uniti c'è già chi ha venduto la ID.4 per la IONIQ 5), la Volkswagen ID.4 a 1.153 auto vendute, la Kia Niro EV a 1.146, la Tesla Model X a 1.106 unità e infine la Porsche Taycan con 972 unità. Per riassumere, Tesla ha venduto nel mese di gennaio 2022 37.162 vetture negli Stati Uniti, mentre tutti i restanti marchi hanno piazzato 13.222 auto elettriche.



Nel frattempo la società di Elon Musk sta intensificando anche le attività in Europa: dal 22 marzo 2022 iniziano le consegne delle Model Y europee.