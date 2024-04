Le auto elettriche meno vendute nel Q1 2024: gli italiani bocciano Toyota e Subaru

Il mercato italiano delle auto elettriche sta vivendo un momento particolare, potremmo definirlo “di attesa”. Attesa di cosa? Dei nuovi incentivi auto 2024 che entreranno in vigore soltanto a maggio, un ritardo del Governo che costando caro ai produttori di EV. Nonostante questo, vediamo modelli Top e Flop del primo trimestre 2024.

Le sorprese non mancano su entrambi i fronti, se escludiamo infatti le Tesla Model Y e Model 3 al primo e secondo posto, con - rispettivamente - 2.345 e 1.279 unità immatricolate, al terzo posto abbiamo la compatta Jeep Avenger, capace di vendere 666 unità in tre mesi. La Top 10 continua con la Volkswagen ID.3, la Fiat 500e, la Volvo EX30 in netta ascesa (continuando con gli ottimi numeri di marzo può aspirare al terzo posto senza problemi), la Smart ForTwo, la BMW iX1, l’Audi Q4 e-tron e la Peugeot 208.

Prima di guardare ai Flop è bene sottolineare che la classifica UNRAE non riguarda proprio tutti i modelli in vendita nel nostro Paese. Sotto la voce “Altre” ci sono infatti 141 vetture delle marche più disparate che in un certo qual modo risultano “fuori classifica”, oltre la 73esima posizione. Ecco dunque quali sono le ultime BEV catalogate da UNRAE nel primo trimestre 2024. Anche se dispiace un po’, la Hyundai IONIQ 5 ha venduto soltanto 19 vetture nel Q1 2024, schiacciata probabilmente dalla concorrenza di Tesla. Stessa cifra (19) per la Mercedes-Benz EQS SUV, una vettura che ha però un prezzo importante e dunque non ambisce certo al mercato di massa.

Toyota domina le classifiche ibride ma con le BEV... la bZ4X ha venduto appena 16 unità, mentre hanno piazzato 14 ordini la Kia Niro EV, la MG Marvel E e la nuova Volkswagen ID.7 provata in anteprima, penalizzata probabilmente dai suoi 5 metri di lunghezza. A quota 11 troviamo la Renault Scénic E-Tech, l’Auto dell’Anno 2024 che però deve ancora essere distribuita ai clienti, e la Subaru Solterra, sorella gemella della Toyota bZ4X (gemella anche nelle prestazioni di vendita). Infine, a quota 10, troviamo la Citroen Spacetourer. Per vedere i dati completi forniti da UNRAE non dovete fare altro che cliccare sul link FONTE in basso.

