Le auto elettriche più vendute al mondo nel 2024: comanda sempre Tesla

Quali sono state le auto elettriche più vendute al mondo nel 2024? A rispondere a questa domanda ci ha pensato EV-Volumes, che ha riportato tutti i dati ufficiali circa le auto a batteria e ibride a plug-in di febbraio.

Il primo dato da sapere è che l'accoppiata BEV più PHEV è cresciuta del 3 per cento su base annua, per un totale di 830.783 immatricolazioni e un 13 per cento della quota totale di mercato, in calo dell'1 per cento.



Di questo totale, le full electric rappresentano il 64 per cento, mentre le ibride con la spina la restante parte del 36 per cento. Se si prendono però in considerazione solo le BEV, la quota di mercato è pari all'8 per cento a febbraio 2024, per un totale di 532mila immatricolazioni, in calo del sei per cento rispetto ad un anno fa, sicuramente non un buon segnale.

Pesa senza dubbio il crollo del mercato delle elettriche in Germania, dove senza incentivi le green stanno senza dubbio stentando. Se prendiamo in considerazione anche i dati cumulati di gennaio, il computo delle BEV segna comunque un ottimo 1,2 milioni di immatricolazioni, con una quota totale del mercato del 9 per cento e soprattutto una crescita su base annua del 23 per cento.

Ma alla fine qual è stata l'auto elettrica più venduta? Ovviamente la regina è sempre lei, la Tesla Model Y, già auto più venduta al mondo nel 2023, con 78.119 le immatricolazioni davanti alla cugina Tesla Model 3 a quota 37.901, e quindi alla BYD Seagull a quota 14.430. Seguono la BYD Yuan Plus a 12.579 e la Dolphin a 12.540. L'unica europea presente nella top 10 è la Volkswagen ID.4 a quota 8.640.



Infine, prendendo in considerazione i dati cumulati dei primi due mesi dell'anno 2024, Tesla resta la regina dell'elettrico con 237.936 immatricolazioni, pari al 19,8 per cento del mercato, con BYD seconda al 14,5 per cento, davanti a SAIC al 7,7 per cento. Segue Geely-Volvo, quindi il Gruppo VW e infine il Gruppo BWM.

