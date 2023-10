La nuova Volkswagen ID.3 nella Top 3 EV di settembre 2023: quanto costa a fine anno?

Guardando alla classifica delle 10 auto elettriche più vendute in Italia a settembre 2023 al terzo posto troviamo la Volkswagen ID.3. In attesa della sorella minore, ID.2, questo modello "di mezzo" ha appena subito un importante restyling.

Giunta alla sua seconda generazione, Volkswagen ID.3 fa un bel passo in avanti e va a migliorare alcune criticità segnalate da utenti ed esperti negli anni scorsi. Questa vettura, che ha segnato l’inizio effettivo di una nuova era elettrica per la Casa di Wolfsburg, combina l’innovazione tecnologica con un design accattivante e dinamico.

La ID.3 è lunga 4,26 metri, larga 1,81 metri e alta 1,56 metri. Il suo design esterno si caratterizza per le grandi superfici verniciate e le aperture di raffreddamento ottimizzate. Sotto il cofano, la ID.3 nasconde un motore elettrico anteriore da 204 CV. La vettura è disponibile con due tagli di batteria: da 58 kWh e da 77 kWh.

L’abitacolo è spazioso e arioso, con una capacità del bagagliaio di 385 litri. Gli interni sono caratterizzati da pannelli dalle forme spigolose e molti materiali riciclati e sostenibili. Per saperne di più sulla new gen vi invitiamo a leggere la nostra prova della Volkswagen ID.3 2024.

L’attuale generazione di Volkswagen ID.3 è disponibile in due versioni. La Pro Performance con batteria da 58 kWh parte in Italia da 41.900 euro, è insomma perfettamente compatibile con l’attuale Ecobonus per le auto elettriche. Al di fuori degli incentivi è invece la Pro S con batteria da 77 kWh: costa 50.000 euro tondi tondi. Entrambe le versioni hanno 204 CV di potenza, attenzione però alla Pro S, attualmente a causa del suo peso non è omologata per trasportare 5 persone, soltanto 4 conducente incluso. Ricordiamo che la nuova Volkswagen ID.3 è disponibile anche con noleggio ID.eal, un’offerta parecchio vantaggiosa soprattutto per chi fa i primi passi nel mondo elettrico - visto che in caso di insoddisfazione permette di passare a una Volkswagen termica.