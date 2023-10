Quanto costa la Tesla Model Y a ottobre 2023: è l'auto elettrica più venduta dell'anno

Oltre che essere l'auto elettrica più venduta in Italia a settembre 2023 Tesla Model Y è anche l'auto più venduta in Europa in assoluto. La entry level di casa Tesla è un'autentico best buy soprattutto al netto degli incentivi statali.

I dati fanno riferimento alla classifica di UNRAE che ogni mese pubblica i dati di vendita per ogni tipo di alimentazione di auto. La top 10 di settembre vede Model Y dominare a mani basse, con ben 803 unità vendute.

Per quanto possa sembrare una berlina pura, Tesla Model Y è un suv di piccole dimensioni. Questo modello offre la massima versatilità, con spazio per cinque adulti e tutti i loro bagagli. Ogni singolo sedile della seconda fila è ribaltabile, creando uno spazio di carico molto flessibile per sci, mobili, bagagli e tanto altro.

Gli interni riprendono direttamente quelli della Model 3 anche se la struttura la rende leggermente più spaziosa. Come tutte le Tesla, questa elettrica ha prestazioni da sportiva e un’elevata autonomia dichiarata: la trazione integrale è realizzata con un motore per ciascun asse. Model Y riceve continui aggiornamenti del software via internet, che arrivano a modificare anche la guida e il sistema multimediale. Quest’ultimo è ricchissimo, e comprende perfino servizi di streaming video e videogiochi di guida da comandare usando il volante e i pedali dell’auto.

La Tesla Model Y è disponibile in diverse versioni con prezzi variabili. Model Y Base ha un prezzo di 46.990 euro. Model Y Long Range ha una trazione integrale a lungo raggio ed ha un prezzo di 53.990 euro. Infine Model Y Performance, la versione ad alte prestazioni, ha un prezzo di 59.900 euro. Ovviamente e questi importi vanno considerati gli incentivi statali che possono variare anche significativamente da Provincia a Provincia.