Quanto costa la Smart ForTwo elettrica? È tra gli EV più venduti d'Italia

Smart EQ fortwo è la seconda auto elettrica più venduta in Italia secondo i dati UNRAE pubblicati relativi al mese di settembre 2023. La versione 100% elettrica e a zero emissioni della Smart fortwo è ideale per la città, nel traffico urbano infatti questa biposto è perfettamente a suo agio e può contare su quasi 150 chilometri di autonomia.

Dotata di un motore da 82 CV e 160 Nm di coppia, la Smart EQ fortwo implementa una batteria agli ioni di litio da 17,4 kWh, offrendo fino a 135 chilometri di autonomia dopo una ricarica di soli 40 minuti. Con il caricabatterie di bordo da 22 kW, disponibile a richiesta, è possibile caricare la batteria dal 10 all’80% in meno di 40 minuti presso le colonnine AC. Se si preferisce la comodità di casa è possibile sfruttare anche una normale presa di corrente domestica per una ricarica completa in poco meno di 6 ore (il tempo cambia in base alla potenza della corrente disponibile).

Questa auto può raggiungere una velocità massima di 130 km/h, con un’accelerazione da 0 a 60 km/h in soli 4,8 secondi e da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi. Con le sue dimensioni ridotte (lunghezza/larghezza/altezza della vettura in mm: 2695/1663/1555) è fra le migliori opzioni sul mercato per muoversi nel traffico cittadino, anche se è prossima alla pensione per lasciare spazio alla nuova Smart #1 in promo fino al 30 ottobre 2023. Vi resta però l'edizione speciale Smart EQ fortwo 25esimo anniversario.

Sul fronte infotainment il navigatore TomTom con i servizi live, che comprendono le informazioni sul traffico e la ricerca delle colonnine di ricarica, è visualizzato su un ampio display touch da 12,8 pollici con interfaccia personalizzabile.

Smart EQ fortwo ha un prezzo base che parte da 25.210 euro. Tuttavia, il prezzo può variare a seconda degli incentivi e delle opzioni di rottamazione disponibili. Ad esempio, il prezzo con incentivo e rottamazione è di 20.210 euro, mentre senza rottamazione è di 23.210 euro.